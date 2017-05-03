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Александр Григорян: в старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян отметил, что поведение форварда "Локомотива" Ари в драке во время финала Кубка России против "Урала" (2:0) является возмутительным.

"Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу. Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала. В каком смысле? Да в самом что ни на есть прямом!" - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорян Ари
Сегодня, 18:50
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11
(4)
№11 Написал: interested (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
И на Григоряна можно подавать в суд за публичный призыв к силовому воздействию, как и на Манучаряна. Бандитские замашки надо решительно пресекать.
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: SVN (Сегодня, 19:43) #
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online

Цитата: kraf
Цитата: SVN
Во всем виноваты судьи,сами доводят игроков да таких стычек,именно судьи своими двойными стандартами провалили этот сезон,в одном матче судья удаляет игрока,и тот же судья за такое же даже желтую не дает в след. матче.

Судьи, судьи... Мне их просто жалко. такого давления от всей этой шоблы журналистской не припомню. Вот кого действительно нужно винить во всех психозах текущего чемпионата. Давление на судей, подогрев толпы болельщиков фанатской...

вы хотите красивый футбол или драки на матчах видеть как вчера Локо-Урал?жалко судей,а что их жалеть?они сами выбрали профессию,они судить умеют,только не хотят,а Будогосский их оправдывает,тянут Зенит в лигу чемпионов,по игре им место ниже пятого,а судьи их вытягивают,вам не противно от этого фарса?а как мачт тв(газпром-медия)пиарит Зенит,единственный спортивный общедоступный канал.После скандала в в матче Зенит-Спартак в питере,даже главный ведущий программы Свисток резко заболел,программу отменили.А вам их жалко.
Регистрация: 22.10.2016
№9 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Barmaley
igorspartak,
17 мая в Екатеринбурге он будет тише воды ниже травы если приехать решится. И звать его будут Аришей. Бить с прыжка из-за спин судей это не по - мужски.

smile Да он сольется 100%. Надо быть на всю голову отмороженным.чтобы после этого ехать в Ебург.
Регистрация: 20.02.2013
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:29) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SVN
Во всем виноваты судьи,сами доводят игроков да таких стычек,именно судьи своими двойными стандартами провалили этот сезон,в одном матче судья удаляет игрока,и тот же судья за такое же даже желтую не дает в след. матче.

Судьи, судьи... Мне их просто жалко. такого давления от всей этой шоблы журналистской не припомню. Вот кого действительно нужно винить во всех психозах текущего чемпионата. Давление на судей, подогрев толпы болельщиков фанатской...
Регистрация: 3.06.2014
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:26) #
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igorspartak,
17 мая в Екатеринбурге он будет тише воды ниже травы если приехать решится. И звать его будут Аришей. Бить с прыжка из-за спин судей это не по - мужски.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: SVN (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (3)
online

Во всем виноваты судьи,сами доводят игроков да таких стычек,именно судьи своими двойными стандартами провалили этот сезон,в одном матче судья удаляет игрока,и тот же судья за такое же даже желтую не дает в след. матче.
Регистрация: 22.10.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ари покажет антре в следущем туре персонально для Григоряна.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:15) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Чет я не понял Григоряна. Прям как по анекдоту: Муму написал Тургенев, а памятник Пушкину!...
Кулаками-то начал махать Фидлер, ударив Фернандша.
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 19:14) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
А что он ведь прав! Бить сзади исподтишка не по мужицки, по крайней мере у россиян, у некоторых смуглых наций это видимо в норме!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
первый раз я согласен с этим клоуном,ари мразь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
так кто же Клоун Григорян или Ари -посмотрим 8 мая....
Регистрация: 18.03.2012
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