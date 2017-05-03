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Александр Григорян: в старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян отметил, что поведение форварда "Локомотива" Ари в драке во время финала Кубка России против "Урала" (2:0) является возмутительным.
"Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу. Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала. В каком смысле? Да в самом что ни на есть прямом!" - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
"Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу. Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала. В каком смысле? Да в самом что ни на есть прямом!" - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
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