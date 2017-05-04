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Василий Столыпин: "Оренбург" рассчитывает на аншлаг в матче с "Краснодаром"

"Оренбург" рассчитывает на аншлаг на стадионе в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против "Краснодара", заявил президент оренбургского клуба Василий Столыпин.

"Я думаю, что на матче с "Краснодаром" будет аншлаг, пока раскуплено 3/4 билетов, но мы надеемся, что стадион будет забит полностью. Процесс продаж еще не завершен, и он идет хорошими темпами. Команда готовится в рабочем режиме, все идет по плану", - сказал Столыпин.

"Р-Спорт"
Теги: Столыпин Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 16:06
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