Василий Столыпин: "Оренбург" рассчитывает на аншлаг в матче с "Краснодаром"

"Оренбург" рассчитывает на аншлаг на стадионе в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против "Краснодара", заявил президент оренбургского клуба Василий Столыпин."Я думаю, что на матче с "Краснодаром" будет аншлаг, пока раскуплено 3/4 билетов, но мы надеемся, что стадион будет забит полностью. Процесс продаж еще не завершен, и он идет хорошими темпами. Команда готовится в рабочем режиме, все идет по плану", - сказал Столыпин.