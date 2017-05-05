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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове?

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу не нужно искать причины неудач в арбитрах.

"Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.

Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с "Уралом"? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: "Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши". Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу "Зенита"? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с "Оренбургом"?

Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.

Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние...", - передает слова Хусаинова "СЭ".
Теги: Хусаинов Зенит
Сегодня, 15:55
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№61 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
Достойный сын своих родителей, своего города, своего клуба

Да фиг ли. Их кумир Хусаинов даже имя-отчество свое сменил. Был Рашид Рахматуллович, стал Сергей Григорьевич. Гондон, и его свинопоклонники такие же. Родного отца за пиво продадут.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№60 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox

Пожалуй, я изменю свое мнение.

Кажется, за это вас называют гнилыми
Не, не Питер опущен - это его опущенные жители сделали таким smirk
Ну и кстати, мне глубоко пох у кого там брала твоя уважаемая бабушка, мама и сестра
Отвечать всё равно будешь ты


--------------------
Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№59 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Епнутый опущенный питерский народец

Цитата: Primus
олько в гнилом городе вроде Питера возможно чтобы отморозки насиловали детей детского года
Сравнять деревню с землей к ебеням

Цитата: Primus
Питер и так по жизни опущенный

Цитата: Primus
Один долбодятел котом притворяется, курит куй

Цитата: Primus
В Питер полезно только баб ипать приезжать, телки там ничего, не спорю


Достойный сын своих родителей, своего города, своего клуба.

Отдельная благодарность данному сайту, и администрации, что позволяете говну всплывать, вонять и наполнять мир добротой.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№58 Написал: нетрал (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (2)
online

кто кто ,но только не хусаин ..бы говорил ....90 годы только спа и все! даже не обсуждается!"
Регистрация: 26.04.2017
№57 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Над опущенным Питером уже который год ржут.
Шаверма, поребрик, сосули... Епнутый опущенный питерский народец

А, ну еще... Только в гнилом городе вроде Питера возможно чтобы отморозки насиловали детей детского года
Сравнять деревню с землей к ебеням

Пожалуй, я изменю свое мнение. Ты обычный гнойный п***к, чья мама сосала у каждого московского хача.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№56 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: korsak
Спартак - чемпион! Остальное не твоего ума дело.

Откуда в стае дебилов - ум?! Если у них лидером Генка Горлов, старый маразматик, представь насколько тупы остальные!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№55 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: ssskkkbbb
Primus
Питер и так по жизни опущенный.

Сударь, у меня сложилось стойкое впечатление, что Вы педераст.
Впечатления подтвердились после просмотра его профиля - но не натуральный, а опущенный


Что за московкая привычка к людям в жопу лезть, фи сударь, это Вас папа этому научил? Фу, не хорошо, там же спартачи ракетницы носят, может и рвануть.... Перестаньте свои сексуальные отклонения примерять к другим, хвастаться в камере будете.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№54 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Sidhe
.что скоро стельками станет. "Шмекер! Драная кошка!"(с)

Видел в гробу(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№53 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: Black Fox
Цитата: Primus
Не хвастай - вы и в своем городе не хозяева (вспоминаем мост), куда уж вам Москва
дорогая, ты не поверишь...
улица Кадырова


Я же говорю - мясные своей необразованностью и знаниями "своего" города всегда сядут в лужу и над ними будут смеяться. Таких дебилов еще поискать надо

Над опущенным Питером уже который год ржут.
Шаверма, поребрик, сосули... Епнутый опущенный питерский народец

А, ну еще... Только в гнилом городе вроде Питера возможно чтобы отморозки насиловали детей детского года
Сравнять деревню с землей к ебеням


--------------------
Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№52 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: korsak
Тяжело идиотам нормальных людей понять. Спартак - чемпион! Остальное не твоего ума дело.


Просто еще один удачный "проект" Газпрома. Федун же на мясных кредит брал в Газпромбанке? Так что помимо бензиновых денег в вас еще приличная доля газа))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№51 Написал: grisha (Сегодня, 17:10) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: ssskkkbbb
Primus
Питер и так по жизни опущенный.

Сударь, у меня сложилось стойкое впечатление, что Вы педераст.

Впечатления подтвердились после просмотра его профиля - но не натуральный, а опущенный
Регистрация: 19.04.2017
№50 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: korsak
Цитата: yuri
-
Для идиотов есть отдельные сайты, там кошачьи дела решайте.

Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами.

твое? нет? точно, тот сильнее тонирован


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№49 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
-

Для идиотов есть отдельные сайты, там кошачьи дела решайте.

Цитата: yuri
Цитата: korsak
Спартака много, не позволяют секте

Сам то понял что сказал гы?

Тяжело идиотам нормальных людей понять. Спартак - чемпион! Остальное не твоего ума дело.
Регистрация: 4.04.2010
№48 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:05) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: Primus
Не хвастай - вы и в своем городе не хозяева (вспоминаем мост), куда уж вам Москва
дорогая, ты не поверишь...
улица Кадырова


Я же говорю - мясные своей необразованностью и знаниями "своего" города всегда сядут в лужу и над ними будут смеяться. Таких дебилов еще поискать надо


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№47 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox

В следующий раз приедешь,позвони, нам с пацанами очень интересно будет вживую послушать про питерских лузеров

Что ж. Давай телефон


--------------------
Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№46 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
не так явно, как Халкуша с нами...
Вот это был 100% -ый показательный эпизод "честного судейства"... по газовой версии разумеется.


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№45 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:02) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Питер и так по жизни опущенный.


Сударь, у меня сложилось стойкое впечатление, что Вы педераст.

Цитата: Sidhe
не позволяют секте
БББ - братство болотных бомжей

а это Ваш клиент


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№44 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 16:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
А как в ответном матче ваш защитник рукой остановил мяч в штрафной

не так явно, как Халкуша с нами...
Регистрация: 16.07.2011
№43 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: yuri
чует кот , что

...что скоро стельками станет. "Шмекер! Драная кошка!"(с)


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№42 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
когда еще работал, а не к бутылке присасывался...

ты с ним лично распивал?
Регистрация: 16.07.2011
№41 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
В Питер полезно только баб ипать приезжать, телки там ничего, не спорю

В следующий раз приедешь,позвони, нам с пацанами очень интересно будет вживую послушать про питерских лузеров.
Цитата: Шмайхель
Наверное настоящий эксперт , раз так засекречен.... ,придётся раскрывать..Судья региональной категории Дмитрий Белозёров.. - кто этот человек? Его Левада в иксперды определила?

А чем он хуже Хусаинова, который своей предвзятости по отношению к Зениту даже не скрывает?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№40 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:53) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Sidhe
БББ - братство болотных бомжей

Мальчик, иди учи историю Российского государства иначе , чует кот , что всё превратится в гадость под названием СССР,


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№39 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:52) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У старого совсем мозги ПОТЕКЛИ,,Фу спартаком запахло!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
№38 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: korsak
питер надо опустить в фнл, там они омоются, очистятся. Российский футбол оживет. Надоели зенитовские недоноски. Честное слово - майдауны. Хорошо, болельщиков Спартака много, не позволяют секте, против спартака, голос свой иметь. А то бы имели усраину

Питер и так по жизни опущенный. Такое ощущение, что в Америку отправились все альтруисты и смельчаки, а в Питер в те же века - лузеры, неудачники и просто завистливые людишки. Семью прокормить не могут, лишь живут с мыслью "Москва им мешает". Ну как западенцы, ей богу.
Один долбодятел котом притворяется, курит куй знает что, второй рыжую шкуру на голову нацепил, шалава пушистая, третий создал два акка Блессинг и Утекай и сам к себе по имени-отчеству обращается.
Ну что тут можно сказать. В Питер полезно только баб ипать приезжать, телки там ничего, не спорю smirk


--------------------
Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№37 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: korsak
не позволяют секте

БББ - братство болотных бомжей. Жир и сало нации


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№36 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: korsak
Спартака много, не позволяют секте

Сам то понял что сказал гы?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№35 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:45) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
мнение эксперта
Наверное настоящий эксперт , раз так засекречен.... ,придётся раскрывать..Судья региональной категории Дмитрий Белозёров.. - кто этот человек? Его Левада в иксперды определила?


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№34 Написал: mustang (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
нет, за фол в центре поля вторую желтую не дают

это где это ты такое вычитал?
Регистрация: 23.12.2015
№33 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:40) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Веня Ерофеев
Цитата: yuri
Одни негры и хачики у этой "народной" якобы команды. Сброд.

Зато в Зине - Кокорин и Дзюба, Молло и истинный ариец Цаллагов, Будулай и Геша Орлов


Два дурака пля,один пишет другой отвечает...а,на счет "Зенита" с теми Кокорин и Дзюаба ,Зенит пока больше всех забил в ПЛ 44 мяча,у того же Спартака "41,и пропустил Зенит" меньше,чем Спартак ..поражении у этих команд по 4,только вот ничьи у Спартака 3,у Зенита 7..и лиге Евро,"Зенит наколотил куча мячей 20 что ли точно не помню и первое место в группе огромным отрывом от второго..мое мнение очень даже хороший сезон в активе "Зенита" учитывая,что клуб заработал большие деньги только на продаже Халка,Гарая и Витцеля,взамен потрачены копейки на покупке футболистов.Плюс почти вес сезон не играл Дани,долго не играл и Смольников,как то сдали Лодыгин,Ломбертс..Луческу наверно уберут ,я бы оставил бы,в Евро турнирах с ним надежнее и тем более будут наверно покупки футболистов уровня Халка..
Black Fox (Сегодня, 16:22) #Не нравится-6Нравится (8)


online
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: Шмайхель
Кришито с "Томью" надо было удалять минуте на 30-й ,при счёте 0:0?

нет, за фол в центре поля вторую желтую не дают

какого дурака только здесь на сайте не встретишь,но этот пля..и сколько лет он уже на сайте о футболе что то п1здит laughing
Регистрация: 17.03.2008
№32 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
питер надо опустить в фнл, там они омоются, очистятся. Российский футбол оживет. Надоели зенитовские недоноски. Честное слово - майдауны. Хорошо, болельщиков Спартака много, не позволяют секте, против спартака, голос свой иметь. А то бы имели усраину
Регистрация: 4.04.2010
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