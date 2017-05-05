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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове?
Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу не нужно искать причины неудач в арбитрах.
"Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.
Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с "Уралом"? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: "Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши". Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу "Зенита"? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с "Оренбургом"?
Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.
Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние...", - передает слова Хусаинова "СЭ".
"Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.
Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с "Уралом"? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: "Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши". Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу "Зенита"? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с "Оренбургом"?
Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.
Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние...", - передает слова Хусаинова "СЭ".
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