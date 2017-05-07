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20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (15)
"Зенит" проиграл "Тереку" (15)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
19:11
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
18:45
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Президент "Оренбурга" Столыпин: получается, "Краснодар" - наша команда
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Получается, «Краснодар» — наша команда – в первом круге 3:3 сыграли, в Кубке тоже неплохо получилось, и вот сегодня выиграли. Тщательно изучили каждого игрока соперника, оттуда и результат. Плюс было огромное желание, самоотдача от наших ребят. Думаю, эти эмоции помогут нам в дальнейшей битве для выполнения поставленной задачи.
Видимо, мы больше хотели выиграть, поэтому всё так получилось. Особо опасных моментов у «Краснодара» я не увидел. Подходы были, но ничего более. Роберт Геннадьевич провёл грамотную работу. Все зоны были перекрыты, мы действовали на контратаках. Первым номером не играли. Тренерская установка была выполнена на все 100 процентов. Счёт на табло. В общем, довольны и игрой и победой. Ещё и столько зрителей пришло — никогда столько не было!
Будем дальше сражаться! Впереди у нас ещё три битвы», — сказал Столыпин в интервью «Чемпионату».
«Получается, «Краснодар» — наша команда – в первом круге 3:3 сыграли, в Кубке тоже неплохо получилось, и вот сегодня выиграли. Тщательно изучили каждого игрока соперника, оттуда и результат. Плюс было огромное желание, самоотдача от наших ребят. Думаю, эти эмоции помогут нам в дальнейшей битве для выполнения поставленной задачи.
Видимо, мы больше хотели выиграть, поэтому всё так получилось. Особо опасных моментов у «Краснодара» я не увидел. Подходы были, но ничего более. Роберт Геннадьевич провёл грамотную работу. Все зоны были перекрыты, мы действовали на контратаках. Первым номером не играли. Тренерская установка была выполнена на все 100 процентов. Счёт на табло. В общем, довольны и игрой и победой. Ещё и столько зрителей пришло — никогда столько не было!
Будем дальше сражаться! Впереди у нас ещё три битвы», — сказал Столыпин в интервью «Чемпионату».
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