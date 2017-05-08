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Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что Дмитрий Аленичев помог красно-белым выиграть чемпионат России.

"В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрий Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в "Спартак". Я хочу расти как футболист и, если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В "Зенит" точно не пойду.

Я ездил на стажировку в "Челси", но за "Челси" не топлю. Ранее симпатизировал "Барселоне" во времена Гвардиолы, но сейчас уже не то", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
Теги: Зобнин Спартак Аленичев
Вчера, 22:42
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№14 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:36) #
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online

Цитата: robinzen
Буду следить за ним. Хорошие, правильные люди всегда приятны, даже если они из стана "врага"))

Хороший, в общем, клуб Спартак,
Хотя по жизни он - наш враг...
И мы всегда за ним следим...
И мы в итоге - победим!)))

И хоть Зенит есть враг вражиный,
Ты извини, что звали "зиной".
Давай примиримся с тобой,
Мы принимаем ЧЕСТНЫЙ бой.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Буду следить за ним. Хорошие, правильные люди всегда приятны, даже если они из стана "врага"))

Хороший, в общем, клуб Спартак,
Хотя по жизни он - наш враг...
И мы всегда за ним следим...
И мы в итоге - победим!)))
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: maradona72
Цитата: zoom
То, что его взял Аленичев - тоже.

Аленичев не причем . Его сам Федун захотел в Спартак.

Мне приятно, что он меня пригласил в "Спартак".

За что купил, за то и продаю.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Отметил Аленичева. Первый порядочный "новый" спартаковец.
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:59) #
  • +3
  •  (7)

На самом деле Карреру целенаправленно искал Алень. Не как замену для себя, но он. Это на сто процентов. Долго искал и ждал. За это ему благодарность. И грамота почетная
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 23:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть один про Аленичева вспомнил. Мое уважение.
Регистрация: 6.11.2011
№8 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Диме..вырос ,как футболист-работяга у Массимо..народ таких любит..и я Тебя уважаю за твой труд..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:52) #
  • +4
  •  (4)

Выигравши чемпионат можно позволить себе быть великодушным! blush
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: zoom
То, что его взял Аленичев - тоже.

Аленичев не причем . Его сам Федун захотел в Спартак.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: zoom РФ (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (4)
online

Поспорить с тем, что Роман один из (самых) лучших в Спартаке, смысла нет.
То, что его взял Аленичев - тоже.
Стоит признать - спасибо вам обоим!


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№4 Написал: Black Fox (Вчера, 23:15) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно есть. Вовремя ушел blush

Цитата: Сибирячок
И посодействовал приглашению Карреры.

Не смеши, а?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: скальп (Вчера, 23:07) #
  • +6
  •  (10)

это просто дань уважения человеку который пригласил Рому в Спартак,все остальное заслуга Карреры!
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:47) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Есть. Аж 2 заслуги. Первая - слив АЕКу. И посодействовал приглашению Карреры.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:47) #
  • +2
  •  (10)

Роман все еще отмечает. Сколько радости у молодого дарования! Крсаучег!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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