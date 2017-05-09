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Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера очень требовательный специалист, так что не даст расслабиться команде в следующем сезоне, заявил первый вице-президент РФС, ветеран красно-белых Никита Симонян.
"Обычно такое в сознании игроков бытует, мол, мы выиграли чемпионство и теперь можно играть с меньшей отдачей. Поэтому хотелось бы предостеречь ребят от этого, знаете, как говорят, от великого до смешного один шаг. Чтобы не было провалов в следующем сезоне, каждый игрок должен выходить на поле отмобилизованным, так как они это делали по ходу текущего сезона. Хотелось бы, чтобы Каррера остался, потому что это человек с высокой требовательностью к игрокам и самому себе, который, думаю, не даст игрокам расслабиться.
Думаю, он останется. Вы знаете, мне не приходилось с ним близко общаться, единственное, он подходил ко мне на юбилей и поздравил, а так не было общения. Но по всему видно, что это человек, который поиграл в такой команде, как "Ювентус", неслучайно он работал с Антонио Конте. И он оказался тренером, который готов не только поставить игру в обороне, но и в целом", - цитирует Карреру ТАСС.
"Обычно такое в сознании игроков бытует, мол, мы выиграли чемпионство и теперь можно играть с меньшей отдачей. Поэтому хотелось бы предостеречь ребят от этого, знаете, как говорят, от великого до смешного один шаг. Чтобы не было провалов в следующем сезоне, каждый игрок должен выходить на поле отмобилизованным, так как они это делали по ходу текущего сезона. Хотелось бы, чтобы Каррера остался, потому что это человек с высокой требовательностью к игрокам и самому себе, который, думаю, не даст игрокам расслабиться.
Думаю, он останется. Вы знаете, мне не приходилось с ним близко общаться, единственное, он подходил ко мне на юбилей и поздравил, а так не было общения. Но по всему видно, что это человек, который поиграл в такой команде, как "Ювентус", неслучайно он работал с Антонио Конте. И он оказался тренером, который готов не только поставить игру в обороне, но и в целом", - цитирует Карреру ТАСС.
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