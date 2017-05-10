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Президент "Оренбурга": от такого мастера, как Лоськов, не обидно пропускать

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал новость о том, что полузащитник московского "Локомотива" 43-летний Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с "Оренбургом".

"Надо отдать дань уважения этому футболисту. Когда-то Лоськов должен был выйти на прощальный матч, тем более он заявлен. Трудно сказать, в каком Дмитрий состоянии, но такой мастер вряд ли испортит игру. По ходу матча посмотрим. Думаю, раз в "Локомотиве" приняли такое решение, значит всё взвесили и подумали хорошо. Приятно, что в клубе решили таким образом проститься с Лоськовым.

Почувствовал ли облегчение, когда узнал о решении "Локомотива" выпустить Лоськова против "Оренбурга"? Откуда мы знаем, может, он гол забьёт. Настраиваемся на футбольный клуб "Локомотив", знаем, что это за команда и как она играет. Готовимся как всегда. И к Лоськову относимся с уважением.

Не обидно ли будет пропустить от Лоськова? Футбол – игра, пропустить можно от кого угодно. От такого мастера не обидно пропускать. Может, Лоськов сыграет всем на зависть и дальше продолжит выходить на поле. Откуда нам знать?" — цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
Теги: Столыпин Оренбург Лоськов Локомотив
Сегодня, 18:46
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