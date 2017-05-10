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Юрий Семин: в следующем сезоне хочу выиграть Лигу Европы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что хочет выиграть со своей командой Лигу Европы.

– Себе самому чего хотел бы? В первую очередь – здоровья всем близким!Семья у нас все больше, уже и внучка, и внук подрастают. Паше 4 года – чудеса с мячом творит. Даже спит с ним. Так что надеюсь – футболист вырастет. Маше 12 лет, она тоже девочка спортивная. По физкультуре, все говорят, номер один. Но она музыкой больше интересуется, чем спортом, по-моему. Хотя за команду деда болеет, на стадион ходит. Еще и всех одноклассников в "Локомотив" влюбила: расширяет нашу аудиторию (смеется).

– И все же, себе как тренеру что пожелали?

– Хм… Вот знаете, у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова – уверен, что с "Локомотивом" ничего невозможного нет!

mk.ru
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 20:04
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(5)
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№32 Написал: Meatloaf (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо неплохо Палыч отметил чемпионство Спартака
Регистрация: 3.07.2016
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Плох тот вагон,который не мечтает быть паровозом.


Плохонька та свинья, которая пренебрегает говночашкой.
А вот мэтр Сёмин знает цену каждой победе, и вот поэтому он мзтр, а свинья в огороде, в своём узком убогом мирке.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№30 Написал: AnK. (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вечно в "петушке",вечно "синий"!
Регистрация: 1.02.2017
№29 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:26) #
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Ну если у нас команда с 8-го места ЛЕ выиграет то мы точно чемпионы мир. Жаль Стругацкие уже не пишут и с Лукьяненко не все хорошо в изданиях а так да, круто. Ещн бы траву на Крестовском вырастить и все зашибись.
Регистрация: 23.09.2008
№28 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:23) #
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Регистрация: 10.05.2017
№27 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом!

Плох тот вагон,который не мечтает быть паровозом.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№26 Написал: mustang (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
smiley
спасибо.поржал
Регистрация: 23.12.2015
№25 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№24 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Махнул рюмашку на 9 мая. Бывает

Святое дело


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№23 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:56) #
  • -1
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online

Цитата: спартак 1979
Ради Палыча я готов

Думаю, что драть Палыча менее антиресно smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№22 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Махнул рюмашку на 9 мая. Бывает
Регистрация: 22.09.2007
№21 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
Вот не хочется обижать бывшего спартаковца, но здесь он херню спорол. Какая победа в Лиге Европы? Я бы в пьяном бреду такого не замечтал бы с этой командой...

А я помню Ю. П. Семина как полузащитника московского "Динамо". В этом клубе он провел наибольшее количество сезонов в чемпионате СССР (с 1968 по 1971 г.), сыграл наибольшее количество матчей за одну команду (95) и забил за эту команду 19 мячей
Регистрация: 7.01.2017
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: спартак 1979
Даже дополнительное время и серию пенальти , даже пусть она уйдёт , не дождётся . Ради Палыча я готов


Вот хуюшки. Джессика Альба бывает раз в жизни , а Сёмин в финале Лиги Европы каждый год. joy Так что выбор очевиден


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: нетрал (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (5)

глаза! где мои глаза?(С) dizzy_face
Регистрация: 26.04.2017
№18 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Даже если в эту ночь будет финал лиги Европы с участием Сёмина? Потерпишь полтора часа? А она?

Даже дополнительное время и серию пенальти , даже пусть она уйдёт , не дождётся . Ради Палыча я готов


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если в этом году в финале Аякс несчастный сыграет то не такой уж это и бред. Уровень ЛЕ очень не высокий и тут помечтать Палычу за рюмашкой в принципе можно laughing
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: tuner (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
smile
Цитата: спартак 1979

online
Болеет за:
«Спартак»


Опять намахнул laughing

А я следующей ночью хочу ахнуть Джессику Альбу

Даже если в эту ночь будет финал лиги Европы с участием Сёмина? Потерпишь полтора часа? А она?

Цитата: spartak-higway
Петушок не жмёт?)))

Замечательный коммент! Просто мастер гротеска и иронии.
Регистрация: 29.08.2015
№15 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Опять намахнул laughing

А я следующей ночью хочу ахнуть Джессику Альбу


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (6)
online

flushed stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова
Шпалыч,пожалей родной.После таких мечтаний железнодорожные билеты подорожают,ведь полсостава покупать придется.
Регистрация: 8.05.2017
№12 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Петушок не жмёт?)))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№11 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
)))))))))))))))))))))))))))))
)))
Регистрация: 1.06.2014
№10 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Спартак Лигу Чемпионов


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№9 Написал: ачуда (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (7)

Пора на заслуженный отдых, заговариваться уже Семин стал бедолага, последние нервишки кончишь с паровозом без пара.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 20:18) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Них#я себе, Шпалыча понесло, перепил на праздниках,однако.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:18) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
А я мечтаю выиграть в лотерею миллион баксов.
В общем шансы с Семиным у нас равны.

У тебя повыше пожалуй...
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Вот не хочется обижать бывшего спартаковца, но здесь он херню спорол. Какая победа в Лиге Европы? Я бы в пьяном бреду такого не замечтал бы с этой командой...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а я хочу в Челси
Регистрация: 16.03.2009
№4 Написал: следующий (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Челси»
А я мечтаю выиграть в лотерею миллион баксов.
В общем шансы с Семиным у нас равны.

А если серьезно, то игра у Локо, никакущая. Какая победа в ЛЕ?
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Веселый он малый.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
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