Юрий Семин: в следующем сезоне хочу выиграть Лигу Европы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что хочет выиграть со своей командой Лигу Европы.– Себе самому чего хотел бы? В первую очередь – здоровья всем близким!Семья у нас все больше, уже и внучка, и внук подрастают. Паше 4 года – чудеса с мячом творит. Даже спит с ним. Так что надеюсь – футболист вырастет. Маше 12 лет, она тоже девочка спортивная. По физкультуре, все говорят, номер один. Но она музыкой больше интересуется, чем спортом, по-моему. Хотя за команду деда болеет, на стадион ходит. Еще и всех одноклассников в "Локомотив" влюбила: расширяет нашу аудиторию (смеется).– Хм… Вот знаете, у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова – уверен, что с "Локомотивом" ничего невозможного нет!