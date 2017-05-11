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Роман Широков о российском футболе: нельзя сразу перейти на самофинансирование
Бывший капитан сборной России 35-летний Роман Широков поделился мнением относительно перехода российских клубов на самофинансирование.
"Нельзя просто сказать и сразу перейти на самофинансирование. Надо разработать инициативу, которая позволит плавно и безболезненно перейти из бюджетного футбола в частный.
Что может привлечь спонсоров и инвесторов в российском футболе? Сам футбол надо развивать. Красиво его подавать, красиво показывать, строить новые стадионы. Тот же нейминг, территории вокруг стадионов. Рецептов много.
Кто всем этим должен заниматься? РФС, РФПЛ, ФНЛ, вообще все. Вместе выдвигать инициативы, приглашать сторонние компании. Все это надо адаптировать под Россию", - цитирует Широкова "Газета.ру".
"Нельзя просто сказать и сразу перейти на самофинансирование. Надо разработать инициативу, которая позволит плавно и безболезненно перейти из бюджетного футбола в частный.
Что может привлечь спонсоров и инвесторов в российском футболе? Сам футбол надо развивать. Красиво его подавать, красиво показывать, строить новые стадионы. Тот же нейминг, территории вокруг стадионов. Рецептов много.
Кто всем этим должен заниматься? РФС, РФПЛ, ФНЛ, вообще все. Вместе выдвигать инициативы, приглашать сторонние компании. Все это надо адаптировать под Россию", - цитирует Широкова "Газета.ру".
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