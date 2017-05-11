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Роман Широков о российском футболе: нельзя сразу перейти на самофинансирование

Бывший капитан сборной России 35-летний Роман Широков поделился мнением относительно перехода российских клубов на самофинансирование.

"Нельзя просто сказать и сразу перейти на самофинансирование. Надо разработать инициативу, которая позволит плавно и безболезненно перейти из бюджетного футбола в частный.

Что может привлечь спонсоров и инвесторов в российском футболе? Сам футбол надо развивать. Красиво его подавать, красиво показывать, строить новые стадионы. Тот же нейминг, территории вокруг стадионов. Рецептов много.

Кто всем этим должен заниматься? РФС, РФПЛ, ФНЛ, вообще все. Вместе выдвигать инициативы, приглашать сторонние компании. Все это надо адаптировать под Россию", - цитирует Широкова "Газета.ру".
Сегодня, 19:19
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№3 Написал: _бояра_ (Сегодня, 20:55) #
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online

НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПЕРЕЙТИ НА САМОФИНАНСИРОВАНИЕ


Зато об этом можно говорить до бесконечности. Особенно при нынешних.....
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мне кажется это сделать легко, нужно увеличить зарплаты работающему населению до 120-140 тысяч и конечно разобраться с ультрас на стадионах.
Тогда и клубы смогут заработать и болельщики захотят сходить на зрелище.
...Только Федун и Галицкий отважились вложить деньги в наш футбол,

Оба клуба являются самоокупаемыми или вопрос в юр. названии собственника ?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:07) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нашёл дураков : прошли те времена, когда люди деньги на ветер швыряли. Абрамович - Челси Усманов - Арсенал Лондон, Рыболовлиев - Монако и т.д ...Только Федун и Галицкий отважились вложить деньги в наш футбол, один в Российский бренд , другой, в развитие футбола в стране. Все эти:синит, кони, Локо никто никогда не приобретёт, потому что это кормушки, для воровства бюджетных денег, для этого и существуют......
Регистрация: 10.01.2014
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