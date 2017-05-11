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"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище

Пресс-служба "Рубина" оригинальным образом отреагировала на новость о переносе матча 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадион "Петровский".

Твиттер "Рубина" в ответ на сообщение о переносе игры на "Петровский" опубликовала популярный интернет-мем "I know what you feel, bro" ("Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"). "Рубин" таким образом напомнил о своих проблемах с переездом на "Казань Арену".
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 22:16
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:10) #
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Цитата: Sidhe
Это нормально


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:04) #
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online

Цитата: yuri
а тут червяков -чемпионов выращивали

Это нормально. В Зине кого не выращивай - все превращаются в червяков каких-то, глистов и пиявок, что тоже черви. Даже икона питерской аналитики, от которой тут заходятся в экстазе все пиявки болотные - и тот - жи-ирный Червяк!
Место, видимо, такое...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Там хоть бассейн был, а тут червяков -чемпионов выращивали для будущей великой рыбалки ЛЧ.


Есть же сходство. На Зенит-Арену будет затрачено дополнительно круглая сумма денег на реконструкцию под Чемпионат Европы. На Казан-Арене тоже пилили и пилят во всю на всё, кроме как на футбол. Ещё одно сходство. На Казан-Арене за три года после сдачи стадиона сыграли матча 4-5 футбольных. Начинаем считать матчи на Зенит-Арене...


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:42) #
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Там хоть бассейн был, а тут червяков -чемпионов выращивали для будущей великой рыбалки ЛЧ.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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