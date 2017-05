"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище

Пресс-служба "Рубина" оригинальным образом отреагировала на новость о переносе матча 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадион "Петровский".



Твиттер "Рубина" в ответ на сообщение о переносе игры на "Петровский" опубликовала популярный интернет-мем "I know what you feel, bro" ("Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"). "Рубин" таким образом напомнил о своих проблемах с переездом на "Казань Арену".