Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище
Пресс-служба "Рубина" оригинальным образом отреагировала на новость о переносе матча 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадион "Петровский".
Твиттер "Рубина" в ответ на сообщение о переносе игры на "Петровский" опубликовала популярный интернет-мем "I know what you feel, bro" ("Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"). "Рубин" таким образом напомнил о своих проблемах с переездом на "Казань Арену".
Твиттер "Рубина" в ответ на сообщение о переносе игры на "Петровский" опубликовала популярный интернет-мем "I know what you feel, bro" ("Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"). "Рубин" таким образом напомнил о своих проблемах с переездом на "Казань Арену".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.