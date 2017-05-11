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Алексей Сорокин: приятно, что Инфантино пригласил всех на ЧМ-2018 и КК-2017
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ему было приятно, что президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА в Бахрейне пригласил всех в Россию на чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017.
"Доклад восприняли хорошо, мы сделали презентацию того, как идет подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Было приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию посетить эти турниры. В целом конгресс прошел достаточно спокойно, избрали несколько комитетов, в комитет по апелляциям вошла наша представительница Лариса Захарова", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Доклад восприняли хорошо, мы сделали презентацию того, как идет подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Было приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию посетить эти турниры. В целом конгресс прошел достаточно спокойно, избрали несколько комитетов, в комитет по апелляциям вошла наша представительница Лариса Захарова", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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