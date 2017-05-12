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Денис Ткачук попал в сферу интересов "Краснодара"

Полузащитник "Рубина" Денис Ткачук может продолжить карьеру в "Краснодаре", сообщает ФАН.

Отмечается, что тренерский штаб "быков" считает игрока казанского клуба оптимальным игроком в соотношении цены, качества и функциональных возможностей.

По словам источника, сумма трансфера может составить порядка 3,5 млн евро. При этом ситуация с подписанием игрока будет зависеть в том числе от ухода из "Краснодара" Владимира Быстрова, у которого истекает контракт.
Теги: Ткачук Рубин Краснодар
Сегодня, 17:23
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2
(0)
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
насколько мне известно Согазовские трансферы чуть ли не лично сам ведет Арутунян,
вроде как бы и правильно - паспорт адекватная цена и прочее,
а вроде и не совсем - тренер новая метла непосредственность...
есть чуйка что приличные наши специалисты в Магнит никогда не пойдут,
не хочу обьяснять почему - все очевидно)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Тренера ищите, тренера!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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