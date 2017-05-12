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Сергей Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после гостевого поражения от ЦСКА (0:3) вновь высказался об арбитре Владимире Сельдякове, который назначил пенальти в ворота его команды.

"В первом тайме мы старались делать акцент на оборонительные действия. Понятно, что при владении мячом допускали много ошибок впереди, не могли зацепиться за мяч, перевести игру на половину поля соперника. Сказалось отсутствие двух основных игроков середины поля: Думбия пропускал по карточкам, Бурмистров – из-за травмы. С ними, уверен, была бы другая картина, получше.

Игра сегодня была до гола. Получили пенальти. Тенденция какая-то с этим судьёй. Мы ещё не смотрели повторы, но когда он нас судит, каждую игру ставит пенальти. Каждую игру! После "Оренбурга" я позволил себе несколько нелицеприятных слов – видимо, затаил обиду. А когда ЦСКА ведёт в счёте, это уже другая ситуация. Класс игроков у "армейцев" выше.

Во втором тайме мы могли создать интригу, забей Комбаров при счёте 3:0. А так ЦСКА сильнее, видно, что команда уровня Лиги чемпионов. Ну а нам не нужно делать трагедии из поражения, а сосредоточиться на двух оставшихся матчах, в которых постараемся набрать максимум очков", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула ЦСКА
Вчера, 23:13
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(1)
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:14) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А так ЦСКА сильнее, видно, что команда уровня Лиги чемпионов.



ЦСКА сильнее Арсенала это факт, но на счёт того, что эта команда уровня Лиги Чемпионов - тут можно поспорить.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Андрей-60 г. Наро-Фоминск, Московской области (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Кирьяков своими оправданиями напоминает Луческу. А вообще и пеналь был чистый и интрига вряд ли бы была, даже забей Комбаров гол.
Регистрация: 20.06.2010
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