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Дельвин Ндинга: Кубок России - такой же трофей, как и все остальные

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга поделился мнением по поводу выступления команды в Лиге Европы в следующем сезоне.

- Конечно, побеждать всегда здорово. Но Кубок России - такой же трофей, как и все остальные.

- Теперь впереди Лига Европы. Какие ожидания от турнира? Какое место хотите занять?

- Перед тем, как думать о еврокубках, нужно сначала доиграть сезон до конца. У нас осталось еще два матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ндинга Локомотив
Сегодня, 00:01
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