Дельвин Ндинга: Кубок России - такой же трофей, как и все остальные

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга поделился мнением по поводу выступления команды в Лиге Европы в следующем сезоне.- Конечно, побеждать всегда здорово. Но Кубок России - такой же трофей, как и все остальные.- Перед тем, как думать о еврокубках, нужно сначала доиграть сезон до конца. У нас осталось еще два матча.