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Станислав Черчесов: не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что футболу необходимо введение системы определения взятия ворот.
Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee - VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.
"Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна. Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение.
Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус", - цитирует Черчесова ТАСС.
Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee - VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.
"Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна. Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение.
Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус", - цитирует Черчесова ТАСС.
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