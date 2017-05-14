Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что футболу необходимо введение системы определения взятия ворот.

Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee - VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

"Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна. Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение.

Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов
Сегодня, 14:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.