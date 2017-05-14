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Бибрас Натхо: всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что рад стать лучшим пенальтистом в истории армейского клуба. В матче 28-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала" (3:0) хавбек реализовал свой 12-й 11-метровый и обошел Дмитрия Хомуху.
"Четно говоря, не знал о своем достижении. Всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба. Главное задачей является выход в Лигу чемпионов. Будем продолжать работать в этом направлении. Пенальти – это хорошо, когда забиваешь", - цитирует Натхо "Спорт-Экспресс".
"Четно говоря, не знал о своем достижении. Всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба. Главное задачей является выход в Лигу чемпионов. Будем продолжать работать в этом направлении. Пенальти – это хорошо, когда забиваешь", - цитирует Натхо "Спорт-Экспресс".
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