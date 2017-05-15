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Роман Шишкин: необходимо показать свой уровень, чтобы тренер был доволен
Защитник "Краснодара" и сборной России Роман Шишкин рад тому, что попал в расширенный список национальной команды на Кубок конфедераций.
"Доволен, что оказался в этом списке. Любой футболист всегда рад, когда оказывается в сборной России. Буду делать все, чтобы оказаться в числе тех, кто будет принимать участие в Кубке конфедераций. Необходимо показать свой уровень, чтобы тренер был доволен. Я только третий день работаю в общей группе. По физическим кондициям я готов полностью, но решать, буду ли играть, должен тренер", - цитирует Шишкина "Спорт-Экспресс".
"Доволен, что оказался в этом списке. Любой футболист всегда рад, когда оказывается в сборной России. Буду делать все, чтобы оказаться в числе тех, кто будет принимать участие в Кубке конфедераций. Необходимо показать свой уровень, чтобы тренер был доволен. Я только третий день работаю в общей группе. По физическим кондициям я готов полностью, но решать, буду ли играть, должен тренер", - цитирует Шишкина "Спорт-Экспресс".
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