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Леонид Федун: великолепный чемпионский матч, лучше не бывает

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура РФПЛ с "Тереком"». Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.

"Великолепный чемпионский матч, лучше не бывает. Думал, что будет тяжелее, но получилось красиво. Глушаков – лучший игрок чемпионата, безусловно", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак Терек
Сегодня, 22:06
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№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Хоть один адекватный человек на матче, ворота не ломал, сетку не срывал. Про Глушакова насмешил. laughing
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 22:24) #
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  •  (3)

По Глушакову согласен с Федуном. Этот
сезон его, 100%. Денис в каждом матче выкладывался
по полной программе. Думаю, что это заслуга Корреры.
Кто бы злопыхательски не скрипел зубами. Это они от своего тренерского
ничтожества. Ну и нельзя сбрасывать со счетов их
воспитание. Которое к ним перешло вместе с молоком
матери. И от безысходности. Такова российская действительность...
Регистрация: 31.12.2015
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