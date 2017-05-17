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Леонид Федун: великолепный чемпионский матч, лучше не бывает
Президент "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура РФПЛ с "Тереком"». Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
"Великолепный чемпионский матч, лучше не бывает. Думал, что будет тяжелее, но получилось красиво. Глушаков – лучший игрок чемпионата, безусловно", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Великолепный чемпионский матч, лучше не бывает. Думал, что будет тяжелее, но получилось красиво. Глушаков – лучший игрок чемпионата, безусловно", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
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