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"Спартак" установил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне

"Спартак" разгромил "Терек" в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.

Это уже 14-я домашняя победа красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России, красно-белые потеряли очки дома лишь раз, уступив 25 сентября "Уфе" (0:1). Ещё никому не удавалось одержать больше 13 домашних побед в чемпионате России при 30 турах в сезоне. 13 побед на своём поле при 30 турах в сезоне раньше одерживали «Спартак» в 1994 году и ЦСКА в сезоне-2013/14. Таким образом, "Спартак"» установил рекорд чемпионата России по количеству домашних побед при 30 турах в сезоне.

Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит "Ротору" (1993) и "Алании" (1996), тогда команды проводили по 34 матча.

14 домашних побед в одном сезоне чемпионата России "Спартаку" покорялись в 1993 и 1997 годах, тогда команды проводили по 34 матча.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 22:11
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(0)
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
и плюс еще посмотрели на вылет из ЕК, съели, пофиг главное чемпионы
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА – первая команда РФПЛ, набравшая более 50 очков в 15-ти сезонах подряд!!!
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Не надо искать черную кошку в черной комнате.
Сборная тут не при чем, её поносить будут еще как, если в очередной раз облажаются.

ты посмотри на комменты болел Спартака, им похер на сборную и еврокубки, главное что они чемпионы
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
Цитата: sanyapytilin
Великолепный сезон провел Спартак.
Поздравляю адекватных болел Спартака с таким долгожданным чемпионством.

а тебе не кажется что это для отвода глаз? сборная у нас говно, чемпионат не лучше, а тут такая возможность, 16 лет не были чемпионами, 80 % болельщиков, Спартак чемпион, да никто уже и не посмотрит на поражения на кк

Не надо искать черную кошку в черной комнате.
Сборная тут не при чем, её поносить будут еще как, если в очередной раз облажаются.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:22) #
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online

smiley
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:18) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Великолепный сезон провел Спартак.
Поздравляю адекватных болел Спартака с таким долгожданным чемпионством.

а тебе не кажется что это для отвода глаз? сборная у нас говно, чемпионат не лучше, а тут такая возможность, 16 лет не были чемпионами, 80 % болельщиков, Спартак чемпион, да никто уже и не посмотрит на поражения на кк
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
В следующем году поборемся
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:15) #
  • +23
  •  (25)
Болеет за:
ЦСКА
Великолепный сезон провел Спартак.
Поздравляю адекватных болел Спартака с таким долгожданным чемпионством.
Регистрация: 6.01.2006
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