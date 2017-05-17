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"Спартак" установил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне
"Спартак" разгромил "Терек" в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
Это уже 14-я домашняя победа красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России, красно-белые потеряли очки дома лишь раз, уступив 25 сентября "Уфе" (0:1). Ещё никому не удавалось одержать больше 13 домашних побед в чемпионате России при 30 турах в сезоне. 13 побед на своём поле при 30 турах в сезоне раньше одерживали «Спартак» в 1994 году и ЦСКА в сезоне-2013/14. Таким образом, "Спартак"» установил рекорд чемпионата России по количеству домашних побед при 30 турах в сезоне.
Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит "Ротору" (1993) и "Алании" (1996), тогда команды проводили по 34 матча.
14 домашних побед в одном сезоне чемпионата России "Спартаку" покорялись в 1993 и 1997 годах, тогда команды проводили по 34 матча.
"Чемпионат.сом"
Это уже 14-я домашняя победа красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России, красно-белые потеряли очки дома лишь раз, уступив 25 сентября "Уфе" (0:1). Ещё никому не удавалось одержать больше 13 домашних побед в чемпионате России при 30 турах в сезоне. 13 побед на своём поле при 30 турах в сезоне раньше одерживали «Спартак» в 1994 году и ЦСКА в сезоне-2013/14. Таким образом, "Спартак"» установил рекорд чемпионата России по количеству домашних побед при 30 турах в сезоне.
Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит "Ротору" (1993) и "Алании" (1996), тогда команды проводили по 34 матча.
14 домашних побед в одном сезоне чемпионата России "Спартаку" покорялись в 1993 и 1997 годах, тогда команды проводили по 34 матча.
"Чемпионат.сом"
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