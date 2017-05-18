Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Курбан Бердыев может возглавить "Краснодар"

В борьбу за подписание Курбана Бердыева на должность главного тренера вступил "Краснодар", сообщает "Реальное время".

В ближайшее время в отставку будет отправлен Игорь Шалимов. Первый раунд переговоров "Краснодара" с Бердыевым уже состоялся и прошел успешно. Издание отмечает, что в "Рубине" кандидатуру своего экс-тренера также рассматривают.
Теги: Бердыев Ростов Краснодар
Сегодня, 17:11
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.