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Курбан Бердыев может возглавить "Краснодар"
В борьбу за подписание Курбана Бердыева на должность главного тренера вступил "Краснодар", сообщает "Реальное время".
В ближайшее время в отставку будет отправлен Игорь Шалимов. Первый раунд переговоров "Краснодара" с Бердыевым уже состоялся и прошел успешно. Издание отмечает, что в "Рубине" кандидатуру своего экс-тренера также рассматривают.
В ближайшее время в отставку будет отправлен Игорь Шалимов. Первый раунд переговоров "Краснодара" с Бердыевым уже состоялся и прошел успешно. Издание отмечает, что в "Рубине" кандидатуру своего экс-тренера также рассматривают.
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