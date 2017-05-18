Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
15:31
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (1)
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (1)
15:12
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
12:24
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
10:36
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
09:40
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (16)
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (16)
Андрей Созин: неужели никто не может остановить разговоры Луческу о судействе?
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение по поводу слов наставника "Зенита" Мирчи Луческу после домашнего матча с "Краснодаром" (1:0) на пресс-конференции.
"Практически каждый тренер "Зенита" высказывается на грани фола. Сказать, что Луческу сказал что-то жёсткое, я не могу. С другой стороны, я не понимаю: неужели никто не может остановить его разговоры о судействе. Если команда проиграла, то оно плохое. А в матче с "Уралом", когда Еськова отстранили до конца года, судейство было хорошим.
На мой взгляд, виноват не Луческу. Клубу пора обратить внимание на это. У тренера просто спросили, почему не играет Кокорин, а он назвал журналиста тупым человеком. Луческу задали вопрос по футболу, а получили хамский ответ", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Практически каждый тренер "Зенита" высказывается на грани фола. Сказать, что Луческу сказал что-то жёсткое, я не могу. С другой стороны, я не понимаю: неужели никто не может остановить его разговоры о судействе. Если команда проиграла, то оно плохое. А в матче с "Уралом", когда Еськова отстранили до конца года, судейство было хорошим.
На мой взгляд, виноват не Луческу. Клубу пора обратить внимание на это. У тренера просто спросили, почему не играет Кокорин, а он назвал журналиста тупым человеком. Луческу задали вопрос по футболу, а получили хамский ответ", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.