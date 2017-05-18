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Андрей Созин: неужели никто не может остановить разговоры Луческу о судействе?

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение по поводу слов наставника "Зенита" Мирчи Луческу после домашнего матча с "Краснодаром" (1:0) на пресс-конференции.

"Практически каждый тренер "Зенита" высказывается на грани фола. Сказать, что Луческу сказал что-то жёсткое, я не могу. С другой стороны, я не понимаю: неужели никто не может остановить его разговоры о судействе. Если команда проиграла, то оно плохое. А в матче с "Уралом", когда Еськова отстранили до конца года, судейство было хорошим.

На мой взгляд, виноват не Луческу. Клубу пора обратить внимание на это. У тренера просто спросили, почему не играет Кокорин, а он назвал журналиста тупым человеком. Луческу задали вопрос по футболу, а получили хамский ответ", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Луческу Зенит
Сегодня, 18:43
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(5)
№9 Написал: grisha (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
мы как хохлы?

Не доросли !
Нам до хохлов ещё лет десять фашизма
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:17) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
в стране вобода слова.или мы как хохлы?
или ныть можно только одной команде?
Можно всем,но пользуется этим только одна команда, с неким цыганским тренером - климат места базирования клуба видимо сказывается.


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а говорили, что АВБ надоел) при АВБ хотя бы результат был и игра
Регистрация: 1.06.2014
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И тогда главврач Моргулис телевизор запретил
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:12) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
в стране вобода слова.или мы как хохлы?
или ныть можно только одной команде?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У тренера просто спросили, почему не играет Кокорин, а он назвал журналиста тупым человеком. Луческу задали вопрос по футболу, а получили хамский ответ",
Климакс похоже..,а вообще непонятно, зачем ему тратить оставшиеся время и нервы на невскую чёрную дыру - жалко деда..


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Avtokrat
С безумием только в психушку.

Вместе с папой - у него всё рыло в пене уже лет тридцать - и на свободе
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
член комитета по этике

а разве это не ваша забота?
к Слуцкому то пристали.как пиявки..не оторвать
а тут "некому"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (4)

С безумием только в психушку.
Регистрация: 26.05.2012
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