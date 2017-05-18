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Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что после Кубка конфедераций-2017 газон на стадионе "Санкт-Петербург" сможет расти в естественных условиях.

"В основном сейчас говорят, что в бедах "Крестовского" виноваты вот эти, город. Но почему-то мало упоминается Олег Дерипаска, а ведь именно он - гарант. Между прочим, Смольный выделил его структурам претензии почти на 5 миллиардов рублей, которые могут отсудить. Уже ясно, что что-то будет. Именно в сторону этого человека надо направлять критику. Вчера вечером мне стало известно, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на "Крестовском". После этого поле будут выкатывать. Трава сможет расти в естественных условиях. Нас услышали, а это значит, что мы - журналисты, правильно сработали. Думаю, все должно быть как надо. Готовый стадион должен быть и, судя по всему, он будет. Какими способами - это уже не наш вопрос, ведь мы не строители. Зачем нам эти детали? У нас должен быть праздник, и на праздничное настроение необходимо настраиваться", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
Теги: Орлов
Сегодня, 20:32
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№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing Поле уже вкатилось в историю.Покатились дальше?
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: Kostik (Сегодня, 21:39) #
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online

Лучше не пробовать, как и крышу не открывать
Регистрация: 20.03.2008
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:30) #
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online

Цитата: vermis_64
Кто может объяснить, как медиацентр мешает полю кататься?

Ну наверное оно в данный момент выкатыватся под медиацентр, а там ни солнца, ни кислорода. А смысл выкатывания как раз наверное и состоит в том Чтобы на свежем воздухе трава росла от матча до матча. Но для этого оно должно по рельсам ехать, не застревая и не заклинивая. Это очень хорошо умеют делать немецкие механики. А если сейчас снести медиацентр , пипец всем трансляциям и всему остальному что связано с проведением КК. Если конечно у РФС есть машина времени, чтобы тормознуть начало Кубка на погодика.
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: grisha (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Дерипаска однажды чуть авторучку не спер у настоящего гаранта Конституции.

Видел, так и было
Только Дерипаска при этом сказал - Вова, ты взятку в двести миллионов щаз у меня взял - а я только ручку
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:17) #
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online

Этот гарант по фамили Дерипаска однажды чуть авторучку не спер у настоящего гаранта Конституции. К нему надо обращаться. Он знает как с ним разговаривать:"Ручку верните пожалуйста". Или :" Газон верните пожалуйста". Ну а если серьезно, то это пипец какой-то. Построили выкатное поле, которое нельзя выкатить до окончания Кубка конфедераций. А играть они на чем собираются?.
Регистрация: 17.04.2017
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вчера вечером мне стало известно, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на "Крестовском".
После этого поле будут выкатывать.


То есть, деньги на медиацентр- невосполнимые убытки? Деньги, запросто выброшенные на ветер?

За чей счет выкатной банкет?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стесняюсь спросить, а крышу задвинут после кубка конфедераций?))))
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот делать некуй,катать поле туда-сюда....
Регистрация: 2.08.2015
№8 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Известным можно бты по-разному. ..
Регистрация: 11.10.2011
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Заимали с этим стадионом . confused
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:49) #
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Таки сломать пресс-загон после КК.
Потом к ЧМ опять построить.
После ЧМ опять сломать.
Лепота!
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто может объяснить, как медиацентр мешает полю кататься?
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А закатываться после ЧМ-18...))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Приговор (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Куда оно (поле) выкатываться будет, на болото?
Регистрация: 5.05.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:43) #
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online

Вчера вечером мне стало известно, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на "Крестовском".
После этого поле будут выкатывать.

Правильно!
Так лучше: сначала ЛОМАТЬ, а потом - ВЫКАТЫВАТЬ!
И не только поле! laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:43) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций
Даже поле цыганского стадиона , кочевать пытается - то ли ещё будет)


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
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