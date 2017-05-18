Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену"

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 3 тысячи рублей солиста "Би-2" Леву (Егора Бортника), задержанного накануне на стадионе "Открытие Арена", сообщает ТАСС.

Музыкант был задержан при попытке попасть на матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) с пакетиком с марихуаной, общий вес которой составил 0,5 грамма.

"Признать Бортника виновным по части 1 статьи 20.31 ("Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований") КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тысячи рублей", - огласила решение судья Ольга Крапчетова.
Сегодня, 21:41
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Alek
Странно как то, за употребление( в данном случае) штраф 4-5 тыс. рублей и до 15 суток, а тут почему то 3000?

Потому что он на пособие по безработицы живет! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странно как то, за употребление( в данном случае) штраф 4-5 тыс. рублей и до 15 суток, а тут почему то 3000?
Регистрация: 19.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.