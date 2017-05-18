"Тосно" будет платить 4 миллиона рублей за каждый матч на "Петровском"

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Бывшая домашняя арена "Зенита" станет основной для клуба из Ленинградской области. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все договоренности уже получены. А в городе Тосно для клуба построят тренировочную базу с полноразмерным полем с натуральным покрытием. На это выделят 250 миллионов рублей. "Тосно", основанный в 2013 году, обеспечил себе выход в премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. В текущем сезоне клуб проводит домашние поединки в Великом Новгороде на трехтысячной арене.
Бывшая домашняя арена "Зенита" станет основной для клуба из Ленинградской области. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все договоренности уже получены. А в городе Тосно для клуба построят тренировочную базу с полноразмерным полем с натуральным покрытием. На это выделят 250 миллионов рублей. "Тосно", основанный в 2013 году, обеспечил себе выход в премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. В текущем сезоне клуб проводит домашние поединки в Великом Новгороде на трехтысячной арене.
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