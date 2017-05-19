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Виктор Скрипник может возглавить "Локомотив"

Главным тренером "Локомотива" в межсезонье станет украинский специалист Виктор Скрипник, сообщает "Спорт-Экспресс".

Назначение может состояться после совета директоров клуба, заседание которого состоится по окончании сезона. Скрипник работал главным тренером бременского "Вердера" с октября 2014 по сентябрь 2016-го - он стал первым украинским специалистом, получившим пост наставника в бундеслиге. Не исключено, впрочем, что Скрипник не единственный кандидат на пост тренера "Локо" из числа специалистов, имеющих опыт работы в немецком чемпионате.
Теги: Скрипник Локомотив
Сегодня, 05:59
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№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 06:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и твари ваши, паровозы, начальнички! Семин команду собрал из того, что было, без усиления и Кубок взял, а его коленом под зад?!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 06:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Шпалыча куда?Блин,Шпалыч Кубок клубу принес и сейчас более менее игру показывает и вот она благодарность руководящая.
Регистрация: 8.05.2017
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