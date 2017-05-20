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Александр Мирзоян: мы с Дасаевым вышли успокаивать фанатов "Спартака"
Бывший защитник "Спартака", чемпион СССР Александр Мирзоян рассказал, как он успокоил фанатов красно-белых, которые массово вышли на поле после финального свистка матча с "Тереком" в рамках 29-го тура РФПЛ (3:0).
"Когда я увидел, что никто не может справиться с людьми, я подумал, что смогу сделать это. Мы пошли с Дасаевым, и я взял микрофон. Нужно было найти слова, которые болельщики хотели бы услышать. Было ли страшно? А чего их бояться! Они хотели пощупать своих кумиров. С ребятами было легче договориться, чем с журналистами", - цитирует Мирзояна "Спорт FM".
"Когда я увидел, что никто не может справиться с людьми, я подумал, что смогу сделать это. Мы пошли с Дасаевым, и я взял микрофон. Нужно было найти слова, которые болельщики хотели бы услышать. Было ли страшно? А чего их бояться! Они хотели пощупать своих кумиров. С ребятами было легче договориться, чем с журналистами", - цитирует Мирзояна "Спорт FM".
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