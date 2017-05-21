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Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.
– "Спартак" – заслуженный чемпион?
– Конечно. Раз он имеет такое преимущество и показывает такую феноменальную результативность именно с точки зрения побед в концовках матчей.
– Многие говорят, что красно-белые – чемпионы лишь потому, что упал уровень чемпионата. По-вашему, класс команд действительно снизился?
– Так можно говорить про каждый чемпионат. Это разговоры в пользу бедных. Команда уверенно заняла первое место, и такие суждения некорректный. Да, в сослагательном наклонении можно рассуждать о том, сколько очков мы могли бы набрать или "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак" – заслуженный чемпион?
– Конечно. Раз он имеет такое преимущество и показывает такую феноменальную результативность именно с точки зрения побед в концовках матчей.
– Многие говорят, что красно-белые – чемпионы лишь потому, что упал уровень чемпионата. По-вашему, класс команд действительно снизился?
– Так можно говорить про каждый чемпионат. Это разговоры в пользу бедных. Команда уверенно заняла первое место, и такие суждения некорректный. Да, в сослагательном наклонении можно рассуждать о том, сколько очков мы могли бы набрать или "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
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