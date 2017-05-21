Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.

– "Спартак" – заслуженный чемпион?

– Конечно. Раз он имеет такое преимущество и показывает такую феноменальную результативность именно с точки зрения побед в концовках матчей.

– Многие говорят, что красно-белые – чемпионы лишь потому, что упал уровень чемпионата. По-вашему, класс команд действительно снизился?

– Так можно говорить про каждый чемпионат. Это разговоры в пользу бедных. Команда уверенно заняла первое место, и такие суждения некорректный. Да, в сослагательном наклонении можно рассуждать о том, сколько очков мы могли бы набрать или "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Спартак
Сегодня, 18:24
Напечатать
27
(5)
№27 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
online

неожиданно,но адекватно!
Регистрация: 13.05.2017
№26 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сказал, нечего скулить...на ковре и под ковром в этом сезоне спам был сильнее...но, посмотрим, что будет завтра...правила заданы, хуже то, что по этим правилам имени Мутко, кроме первой тройки команд шансов нет ни у кого...Ростову указали его место.
Регистрация: 15.12.2013
№25 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РОМАН БАБАЕВ
"СПАРТАК" – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЕМПИОН

Ипать, ишак просрался.
Ну респект, кули.
Регистрация: 11.06.2016
№24 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alexander Zavyalov
Эти .................. звания чемпионов России не достойны. Что б они .... сдохли в помойной яме.

Ты сегодня победитель среди олигофренов,кубок твой!


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin

Мы бы стали чемпионами в прошлом году с 62 очками

А мы бы стали чемпионами в прошлом году с нашими 50 очками?
19 очков- вот разница с нынешним моментом

Это к тому, что ты цепляешься за разницу в три очка, что не существенно, и может считаться повторением вашего прошлогоднего графика.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
На редкость очень адекватно, неожиданно


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№21 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alexander Zavyalov
Эти .................. звания чемпионов России не достойны. Что б они .... сдохли в помойной яме.

хаххаха нормально так у даунов бомбит:)
Регистрация: 13.05.2017
№20 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ты, тварина, написал, что мы шли по чемпионскому графику, я тебе возразил и ты вспомнил 2006 год)))) опять прокололся дешевка)

Ну ты далбень.
Ты спросил про 62 очка. Я тебя в твое же дерьмо ткнул с 58 очками.
Ты еплан, реально eбанутый на всю ослиную голову.
Тебе больше не отвечаю. Ты спросил, я тебе дал 5 фактов за последние 11 лет.
Вполне себе норм стастика. Пошел накуй шалава.
Регистрация: 22.09.2007
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
почитай, что он написал и что я, дураком не стыдно выглядеть?

Без разницы, как ты выглядишь.
В прошлом году у вас было 65 очков, в этом 62 - разница мизер и может не приниматься во внимание.
Остальное- сопли и доёпки..

Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
почитай, что он написал и что я, дураком не стыдно выглядеть?

Без разницы, как ты выглядишь.
В прошлом году у вас было 65 очков, в этом 62 - разница мизер и может не приниматься во внимание.
Остальное- сопли и доёпки..

Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
почитай, что он написал и что я, дураком не стыдно выглядеть?

Без разницы, как ты выглядишь.
В прошлом году у вас было 65 очков, в этом 62 - разница мизер и может не приниматься во внимание.
Остальное- сопли и доёпки..

Мы бы стали чемпионами в прошлом году с 62 очками?
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alexander Zavyalov
Эти .................. звания чемпионов России не достойны. Что б они .... сдохли в помойной яме.

Желчью не подавись, придурок.....
Регистрация: 3.12.2016
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:46) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: vlees1
зенит в 2007 61 очко,рубин в 2008 очков,а больше 68 очков хз когда кто набирал:)

Я ему специально не стал называть Зенит и рубин называть, а обмакнул в его же ослиное дерьмо.
Так оно веселее.

Цитата: sanyapytilin
Царя гороха еще вспомни.

Ты спросил, я тебе ответил. Ты реально щас как телка съезжаешь с темы, лошок конский.
Не мужской разговор ведешь, девка подзаборная.
За слова не отвечаешь. Пошел накуй, пистапол.

Ты, тварина, написал, что мы шли по чемпионскому графику, я тебе возразил и ты вспомнил 2006 год)))) опять прокололся дешевка)
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
почитай, что он написал и что я, дураком не стыдно выглядеть?

Без разницы, как ты выглядишь.
В прошлом году у вас было 65 очков, в этом 62 - разница мизер и может не приниматься во внимание.
Остальное- сопли и доёпки..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: vlees1
зенит в 2007 61 очко,рубин в 2008 очков,а больше 68 очков хз когда кто набирал:)

Я ему специально не стал называть Зенит и рубин называть, а обмакнул в его же ослиное дерьмо.
Так оно веселее.

Цитата: sanyapytilin
Царя гороха еще вспомни.

Ты спросил, я тебе ответил. Ты реально щас как телка съезжаешь с темы, лошок конский.
Не мужской разговор ведешь, девка подзаборная.
За слова не отвечаешь. Пошел накуй, пистапол.

Не обижай деду, он наш мясной, переобулся только сцука на полдороги
Регистрация: 30.08.2009
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
зенит в 2007 61 очко,рубин в 2008 очков,а больше 68 очков хз когда кто набирал:)

Я ему специально не стал называть Зенит и рубин называть, а обмакнул в его же ослиное дерьмо.
Так оно веселее.

Цитата: sanyapytilin
Царя гороха еще вспомни.

Ты спросил, я тебе ответил. Ты реально щас как телка съезжаешь с темы, лошок конский.
Не мужской разговор ведешь, девка подзаборная.
За слова не отвечаешь. Пошел накуй, пистапол.
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились

А 65 тебе мало, ты решил доепаться до цифири..

Ты почитай, что он написал и что я, дураком не стыдно выглядеть?

Цитата: Lord_Vik
Цитата: sanyapytilin
Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились, балабол?

Уймись уже.
Вы в 2006 году стали чемпионами с 58 очками.
В 2005 с 62 очками тоже вы выйграли.
В 2003 тоже с 58 очками вы тоже.

Плять учи матчасть хоть собственной команды, гомодрил ослиный.

Царя гороха еще вспомни.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
а больше 68 очков хз когда кто набирал:)

Мы в 99 или 98 - не помню. 72 выбили.
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Никто и не спорит. Заслуженный, но ноги сегодня раздвинул

Цитата: Lord_Vik
Что интересно и кони и бомжы в этом году шли на чемпионский график.
И в другой год этих очков хватило бы на титул.
Другое дело, что Каррера феноминально выступил по набору очков.

Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились, балабол?

зенит в 2007 61 очко,рубин в 2008 60 очков,а больше 68 очков хз когда кто набирал:)

В 2006 вы вообще с 58 очками стали.
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:37) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились, балабол?

Уймись уже.
Вы в 2006 году стали чемпионами с 58 очками.
В 2005 с 62 очками тоже вы выйграли.
В 2003 тоже с 58 очками вы тоже.

Плять учи матчасть хоть собственной команды, гомодрил ослиный.
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились

А 65 тебе мало, ты решил доепаться до цифири..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Никто и не спорит. Заслуженный, но ноги сегодня раздвинул

Да пох. вообще,зато тренер теперь знает,кому в команде не место.....
Регистрация: 19.03.2011
№7 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 18:35) #
  • -7
  •  (7)

Эти .................. звания чемпионов России не достойны. Что б они .... сдохли в помойной яме.
Регистрация: 6.02.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
интересно и кони и бомжы в этом году шли на чемпионский график.
И в другой год этих очков хватило бы на титул.

В прошлом году,н апример, такого количества очков , как у них сейчас, им хватило.

Но Каррера- ГЕНИЙ !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Адекватный пудель )

Похоже, ищет нового хозяина )))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:32) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Никто и не спорит. Заслуженный, но ноги сегодня раздвинул

Цитата: Lord_Vik
Что интересно и кони и бомжы в этом году шли на чемпионский график.
И в другой год этих очков хватило бы на титул.
Другое дело, что Каррера феноминально выступил по набору очков.

Когда последний раз чемпионом с 62 очками становились, балабол?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Батька (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (4)
online

Адекватный пудель )
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:29) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что интересно и кони и бомжы в этом году шли на чемпионский график.
И в другой год этих очков хватило бы на титул.
Другое дело, что Каррера феноминально выступил по набору очков.
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.