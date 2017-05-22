"Ростов" поздравил Виктора Понедельника с 80-летним юбилеем!

Сегодня легендарному советскому футболисту Виктору Понедельнику исполнилось 80 лет."Уважаемый Виктор Владимирович!В день Вашего 80-летия коллектив ФК "Ростов" поздравляет Вас с днем рождения! Желаем здоровья, и счастья и всего самого наилучшего!Ваша великолепная футбольная карьера заслуживает огромного уважения. На протяжении многих лет вы радовал многочисленных болельщиков донского футбола яркой, результативной игрой, забивая мячи, в том числе и за сборную СССР.Вы – настоящий пример для всех поколений, гордость донской земли. Вся страна знает и помнит тот гигантский вклад, который Вы внесли в развитие российского спорта. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю нашего футбола, а к Вашим словам прислушиваются во всем мире.Бодрости духа и успехов! Душевной гармонии и оптимизма!" - говорится в сообщении.