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"Ростов" поздравил Виктора Понедельника с 80-летним юбилеем!

Сегодня легендарному советскому футболисту Виктору Понедельнику исполнилось 80 лет.

"Уважаемый Виктор Владимирович!

В день Вашего 80-летия коллектив ФК "Ростов" поздравляет Вас с днем рождения! Желаем здоровья, и счастья и всего самого наилучшего!

Ваша великолепная футбольная карьера заслуживает огромного уважения. На протяжении многих лет вы радовал многочисленных болельщиков донского футбола яркой, результативной игрой, забивая мячи, в том числе и за сборную СССР.

Вы – настоящий пример для всех поколений, гордость донской земли. Вся страна знает и помнит тот гигантский вклад, который Вы внесли в развитие российского спорта. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю нашего футбола, а к Вашим словам прислушиваются во всем мире.

Бодрости духа и успехов! Душевной гармонии и оптимизма!" - говорится в сообщении.

ФК "Ростов"
Теги: Понедельник Ростов
Сегодня, 18:17
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2
(0)
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Главное , в таком возрасте , здоровья !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Присоединяюсь! Уважаемый человек и пример для молодого поколения! Пожелаю крепкого здоровья!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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