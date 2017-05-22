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Владислав Безбородов: несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно, и награда меня нашла (2)
Владислав Безбородов: несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно, и награда меня нашла (2)
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Владислав Безбородов: несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно, и награда меня нашла
Признанный РФС лучшим арбитром чемпионата России сезона-2016/17 Владислав Безбородов заявил, что эта награда рано или поздно должна была оказаться у него, так как несколько сезонов подряд он выполнял свою работу стабильно.
"Честно говоря, несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно и награда меня нашла. Может быть нескромно скажу, но рано или поздно это должно было произойти. В этом году было несколько по-своему тяжелых матчей, взять даже заключительные – это и дерби (ЦСКА – "Спартак" – 1:2), и в Махачкале ("Анжи" – "Томь" – 3:3), где я назначил три пенальти, и в Оренбурге в последнем туре ("Оренбург" – "Ростов" – 2:0), где команды играли от ножа, бились. Это матчи, которые нужно, что называется, проходить арбитру, показывать свои сильные качества, выживать. За последние 5-6 лет каждая игра для нас проходила по принципу "либо пан, либо пропал. Не буду говорить, буду ли я на чемпионате мира или на чемпионате Европы. Даст бог, будем обслуживать те матчи, которые будут и в России, и под эгидой УЕФА, и ФИФА. А самый главный матч для меня – следующий. Если его проходишь, получаешь новый. Если нет, то дорога может закончиться сразу же. Хорошо, что убрали возрастной ценз, все возможности в наших руках, ногах и головах", - цитирует Безбородова "Р-Спорт".
"Честно говоря, несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно и награда меня нашла. Может быть нескромно скажу, но рано или поздно это должно было произойти. В этом году было несколько по-своему тяжелых матчей, взять даже заключительные – это и дерби (ЦСКА – "Спартак" – 1:2), и в Махачкале ("Анжи" – "Томь" – 3:3), где я назначил три пенальти, и в Оренбурге в последнем туре ("Оренбург" – "Ростов" – 2:0), где команды играли от ножа, бились. Это матчи, которые нужно, что называется, проходить арбитру, показывать свои сильные качества, выживать. За последние 5-6 лет каждая игра для нас проходила по принципу "либо пан, либо пропал. Не буду говорить, буду ли я на чемпионате мира или на чемпионате Европы. Даст бог, будем обслуживать те матчи, которые будут и в России, и под эгидой УЕФА, и ФИФА. А самый главный матч для меня – следующий. Если его проходишь, получаешь новый. Если нет, то дорога может закончиться сразу же. Хорошо, что убрали возрастной ценз, все возможности в наших руках, ногах и головах", - цитирует Безбородова "Р-Спорт".
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