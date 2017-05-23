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Виталий Мутко: в минувшем сезоне сделали полшага в развитии футбола в России
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подвёл итоги минувшего сезона в российском футболе.
"Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путёвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И "Спартак" — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, "Зенит" — с бронзой, "Локомотив" — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.
Параллельно идёт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи. Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьёзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и "Зенит" будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждёт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путёвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И "Спартак" — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, "Зенит" — с бронзой, "Локомотив" — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.
Параллельно идёт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи. Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьёзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и "Зенит" будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждёт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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