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Виталий Мутко: в минувшем сезоне сделали полшага в развитии футбола в России

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подвёл итоги минувшего сезона в российском футболе.

"Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путёвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И "Спартак" — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, "Зенит" — с бронзой, "Локомотив" — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.

Параллельно идёт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи. Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьёзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и "Зенит" будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждёт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 04:41
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(1)
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 07:28) #
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online

Хотелось бы уточнить - а полшага на какой дистанции? Или если ее назвать,то в конце придется цитировать классику -"жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе"?
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 05:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
СДЕЛАЛИ ПОЛШАГА
назад
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 05:35) #
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  •  (3)

Полшага -это как?...Он сам интересно,тоже полушагами ходит?
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 05:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Успокоил, хорошо когда такие управленцы у нас есть)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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