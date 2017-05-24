Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"СЭ": судьба Грасии решится 27 мая, Бердыев - первый кандидат в случае увольнения испанца

По информации "СЭ", судьба главного тренера "Рубина" Хави Грасии решится 27 мая. В этот день состоится попечительский совет клуба. При испанском специалисте казанцы заняли 9-е место и не попали в еврокубки.

По данным источника, в случае увольнения Грасии, первой кандидатурой на пост главного тренера будет Курбан Бердыев. Специалист может покинуть "Ростов" из-за серьезных финансовых проблем клуба.
Теги: Грасия Рубин Бердыев
Сегодня, 16:56
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот у ростовских бомбит как будто конец света,любая сказка когда нибудь заканчивается,просто примите это
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: valerman40
Бердыев в Казань, Ростов туда где Кубань.

до сих пор пукан рвёт ,от 3:0 ? )))
Регистрация: 29.09.2011
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Уже и 500 млн. руб. отступных для Грасии приготовили?
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Ты это кому сказал? Чамара ростовская

Людей то не смеши, дворник с компом вместо метлы
Скажи, а как тебя держат на работе ?
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: valerman40
Цитата: Bender
Цитата: valerman40
Бердыев в Казань, Ростов туда где Кубань.

ТУХЛОДЫРЫЙ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ !!! ДЛЯ ТАКИХ НЕДОРАЗВИТЫХ КАК ТЫ , КУРБАН ОСТАЕТСЯ В РОСТОВЕ НА ДОЛГО !!!

Ты это кому сказал? Чамара ростовская

ТЕБЕ ЛИЧНО ГЕЙ КЛАВИШНЫЙ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bender
Цитата: valerman40
Бердыев в Казань, Ростов туда где Кубань.

ТУХЛОДЫРЫЙ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ !!! ДЛЯ ТАКИХ НЕДОРАЗВИТЫХ КАК ТЫ , КУРБАН ОСТАЕТСЯ В РОСТОВЕ НА ДОЛГО !!!

Ты это кому сказал? Чамара ростовская
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: valerman40
Бердыев в Казань, Ростов туда где Кубань.

ТУХЛОДЫРЫЙ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ !!! ДЛЯ ТАКИХ НЕДОРАЗВИТЫХ КАК ТЫ , КУРБАН ОСТАЕТСЯ В РОСТОВЕ НА ДОЛГО !!!
Регистрация: 12.03.2012
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бердыев в Казань, Ростов туда где Кубань.
Регистрация: 2.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.