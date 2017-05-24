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Анатолий Тимощук: по тренеру "Зенита" никаких решений пока не принято

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук во время прямой трансляции в своем профиле в Инстаграме ответил на вопросы болельщиков о будущем клуба. В частности, он отметил, что пока неизвестно, останется ли Мирча Луческу в команде.

– По тренеру никаких решений не принято. По крайней мере, пока никаких решений не озвучено. Есть проблемы, будем решать. "Зенит" обязательно будет чемпионом, - приводит слова Тимощука "СЭ"
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 23:19
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№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если Луческу уволят всё же, то и Тимощук следом за ним


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 23:36) #
  • -1
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online

Цитата: Barmaley
А зачем он нужен в Зените? Украинских хлопцев пристраивать в стране агрессоре?

Самый лучший и успешный капитан. Надо дать ему попробовать порулить и в качестве тренера


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№4 Написал: петя365 (Сегодня, 23:35) #
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Цитата: Barmaley
Украинских хлопцев пристраивать в стране агрессоре?

Традиция !
Даже у Гитлера работали антифашисты
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:30) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Shekel
Анатолий идеальная кандидатура на пост главного тренера газпромовского клуба

А зачем он нужен в Зените? Украинских хлопцев пристраивать в стране агрессоре? А потом вопрос такой. Что вопросы по тренеру Тимощук решает?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 23:26) #
  • 0
  •  (4)
online

Анатолий идеальная кандидатура на пост главного тренера газпромовского клуба


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Меньше красивых слов, Толик. Больше дела!
Регистрация: 23.08.2016
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