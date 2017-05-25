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Артем Дзюба и Игорь Акинфеев пропускают тренировку сборной России

Сборная России начала тренировку на "Арене Химки", сообщает "Спорт-Экспресс".

На поле не работают нападающий Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев.
Теги: Дзюба Акинфеев Сборная России
Сегодня, 17:15
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(2)
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять пятка, причем одна на двоих
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:34) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Корифеям можно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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