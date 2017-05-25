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СМИ: Хави Грасия будет отстранен, Курбан Бердыев возглавит "Рубин"

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев станет главным тренером "Рубина", утверждает Life.

Нынешний наставник "Рубина" Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. При этом испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба из Казани будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.
Теги: Грасия Рубин Бердыев
Сегодня, 21:27
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13
(1)
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Помню Бердыева когда он только попал в Россию,я тогда привлекался в молодежку Кристалла и там видел его пару раз на тренировках наших.Прикалывались вначале что он залипает в одну точку...а потом вон оно как вышло,почти наш клуб в вышку не вывел!Финансирования нехватило,ему так и сказали непотянем.Он и свалил в Рубин.
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rostov61
Цитата: Hitman
Цитата: vlees1
Ростовские болелы писали что Курбан останется в Ростове на 3 года и в след году они будут праздновать выход в лч на новом стадионе

мечтать не вредно,любая сказка когда нибудь заканчивается,но суровая реальность готовит им стыки за выживание с условным Факелом на огороде Олимп и не факт что Ростов сумеет победить))

и как теперь жить ? скажи (((

Как раньше,топить за ростов или готовы болеть только когда Ростов на верху?)
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hitman
Цитата: vlees1
Ростовские болелы писали что Курбан останется в Ростове на 3 года и в след году они будут праздновать выход в лч на новом стадионе

мечтать не вредно,любая сказка когда нибудь заканчивается,но суровая реальность готовит им стыки за выживание с условным Факелом на огороде Олимп и не факт что Ростов сумеет победить))

и как теперь жить ? скажи (((
Регистрация: 29.09.2011
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 21:55) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Ростовские болелы писали что Курбан останется в Ростове на 3 года и в след году они будут праздновать выход в лч на новом стадионе

мечтать не вредно,любая сказка когда нибудь заканчивается,но суровая реальность готовит им стыки за выживание с условным Факелом на огороде Олимп и не факт что Ростов сумеет победить))
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Гарсия даже уйти по-мужски не в состоянии!..

Ты бы отказался от 10 млн?
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Гарсия даже уйти по-мужски не в состоянии!..
Регистрация: 24.10.2007
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (2)

Не ужели Бердыев простил Казань за то как с ним обошлись! Что то плохо верится!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ростовские болелы писали что Курбан останется в Ростове на 3 года и в след году они будут праздновать выход в лч на новом стадионе joy
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пипец Рубину
Теперь ФНЛ обоспечен
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: rostov61
как вы уже за...ли


Ну, в таком случае про него надо говорить в единственном числе - за...л. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Сплла так-же уходили, потом еще долго платили ему зарплату.
Вот есть у людей ум, ну предложи ты Грасии 1+1, а они сразу на ТРИ. Теперь будут платить, да и фиг с ним, нефтяники еще заработают.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Ожидаемо...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
как вы уже за...ли
Регистрация: 29.09.2011
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