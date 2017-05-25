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21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
СМИ: Хави Грасия будет отстранен, Курбан Бердыев возглавит "Рубин"
Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев станет главным тренером "Рубина", утверждает Life.
Нынешний наставник "Рубина" Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. При этом испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба из Казани будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.
Нынешний наставник "Рубина" Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. При этом испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба из Казани будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.
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