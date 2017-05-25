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Роман Шаронов: первый тренер к кому хочу попасть на стажировку - Бердыев

Бывший защитник "Рубина" Роман Шаронов, который на данный момент работает в клубе, не в курсе того, что Курбан Бердыев возвращается в Казань.

"Всю информацию, как и все, узнаю из газет. По Бердыеву я неоднократно говорил, что это топ-тренер не только для России. У него есть своя философия, он постоянно учится. Это я ощутил как игрок, когда выступал под его руководством. Сейчас я поступил на получение тренерской лицензии категории А. И первый тренер к кому хочу попасть на стажировку - это Бердыев. Кстати, недели две назад звонил ему в "Ростов" и Курбан Бекиевич сказал, что не против", - цитирует Шаронова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шаронов Бердыев
Вчера, 23:49
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