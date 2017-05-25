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Герман Зонин: "Зенит" ничего не добьется во главе с Мирчей Луческу

Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины Герман Зонин заявил, что "Зенит" ничего не добьется во главе с Мирчей Луческу.

- Что ждет "Зенит", если Луческу останется?

- Ничего хорошего. Опять новые игроки, очередные проблемы с коллективом. Луческу нужны футболисты, способные здесь и сейчас решить поставленную задачу. Но вот он купил Молло и Цаллагова в "Крыльях". И играют ли они постоянно? Хорошие игроки в "Зените" закисают. Иванович, например, в основной состав так и не пробился. Вот вам и Луческу. Повторюсь, единственный путь спасения "Зенита" - приглашение российского тренера. Сережа Семак! Он, кстати, воспитанник луганского спортивного интерната, который мы открывали много лет назад. Оттуда же вышел Виктор Онопко, сейчас успешно работающий в ЦСКА. Юран, Заваров, Андреев, Онищенко. Все свои, луганские ребята! Посмотрите, как хорошо он проявил себя в "Уфе"! Он играл в Париже, знает язык, пользуется колоссальным авторитетом в российском футболе, может найти общий язык с иностранцами. Что бояться – поставьте Семака! Мне же в свое время доверили "Зарю"! А Семак знает мою школу и способен многого добиться. Не бойтесь, делайте ставку на Семака", - цитирует Зонина Bobsoccer.
Теги: Зенит Луческу
Вчера, 23:49
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