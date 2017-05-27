Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистов

"Зениту" не хватает российских футболистов высокого уровня, заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

"Думаю, сейчас в "Зените" не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И в-третьих, нет ребят, которые могут сделать make difference ("сделать разницу"), как говорил Дик Адвокат (бывший главный тренер "Зенита") - были Халк и Витсель, но теперь их нет. Без этого, конечно, сложно.

Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно", - цитирует Сарсанию ТАСС.
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 17:48
Напечатать
29
(2)
№29 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СПАРТАК НАВСЕГДА
и опять скупка русских игроков у конкурентов

Интересно, у многих ли игроков Спартака есть пункт в контракте, как у Вовы Быстрова? relaxed

Цитата: syamtomov

Вот когда в "Зените" утвердят смету расходов на приобретение игроков тогда и будешь писать, КАКИЕ деньги у вас есть, а пока..

Скажем по-другом: ВОЗМОЖНОСТЬ потратить деньги у нас есть


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№28 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Skyline
Цитата: syamtomov
только 30 млн евро можно потратить, т. е. то, что клуб заработал.
Вот и крутись, как хочешь.

я тебя розачарую. халка витселя и гарая продали за 100лямов. так что деньги у нас есть

Вот когда в "Зените" утвердят смету расходов на приобретение игроков тогда и будешь писать, КАКИЕ деньги у вас есть, а пока... stuck_out_tongue_winking_eye
"Спартак" смету утвердил.
Регистрация: 6.08.2008
№27 Написал: grisha (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
все высказывание Сарсании - банальщина. Да, не хватает сильных россиян, но их мало и трудно достать. Да, нет сильных питерских футболистов, но их вообще нет. Да, нет игроков, на которых бы ориентировалась вся остальная команда.

Зри в корень
Как только путинские бандиты пришли в детский спорт - спорт кончился
Тебе сразу, не копаясь - Ионов и Шунин - два ментовских придораста, которые близко не подошли бы к сборно1, при естесственном отборе
А Лунев даже не рассмотривался - у него папа не путинский козёл
Регистрация: 19.04.2017
№26 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
только 30 млн евро можно потратить, т. е. то, что клуб заработал.
Вот и крутись, как хочешь.

я тебя розачарую. халка витселя и гарая продали за 100лямов. так что деньги у нас есть


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№25 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Сарсания пришел в Зенит....это значит мега-трансферы и нацеленность на чемп....и много очень много судейского беспредела..и опять скупка русских игроков у конкурентов
Регистрация: 31.03.2008
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov
только 30 млн евро можно потратить, т. е. то, что клуб заработал.

Это на чем вы столько заработали? blush

Ну уж с этим вопросом точно не ко мне, а к Жиркову.
Если утвердили смету на приобретение 4-5 игроков в размере 30 млн, то, значит, именно столько и заработали.
Маловато, конечно, даже не маловато, а ОЧЕНЬ МАЛО для приобретения ХОРОШИХ футболёров, но что поделаешь - ФЭАР ПЛЕЙ, будь она неладна.
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: ачуда (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (1)

Не успел еще обыкнуться в клоповнике, а уже задатки пирата демонстрирует, паскудник.
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Не только Зениту не хватает сильных российских футболистов

Да все высказывание Сарсании - банальщина. Да, не хватает сильных россиян, но их мало и трудно достать. Да, нет сильных питерских футболистов, но их вообще нет. Да, нет игроков, на которых бы ориентировалась вся остальная команда.
То еще откровение.

Цитата: syamtomov
только 30 млн евро можно потратить, т. е. то, что клуб заработал.

Это на чем вы столько заработали? blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov
"Фэар плей" ЗАПРЕЩЕНО тратить больше, чем клуб заработал

И много ли мы потратили на Дзюбу? blush

А причём тут одно Полено?
Тебя как-то в сторону увело... smirk
Я пишу о контроле за ВСЕМИ приобретениями ЛЮБОГО клуба, в т. ч. и "Зенита".
"Спартак" тоже бы хотел усилится "по самое не хочу" перед следующим чемпионатом, и Леонид Арнольдович-сотоварищи готовы сделать большие финансовые вливания под это дело, но "фэар плей" не даёт такой возможности: только 30 млн евро можно потратить, т. е. то, что клуб заработал.
Вот и крутись, как хочешь.
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Их в принципе не хватает.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не только Зениту не хватает сильных российских футболистов
Регистрация: 21.11.2016
№18 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: МАРТ
по КоКо судишь?

по его словам, что он не любит Спартак и выбрал бы Зенит blush


так Зенит ВСЕ любят...особенно ТЕРЕК.
Регистрация: 6.09.2013
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
"Фэар плей" ЗАПРЕЩЕНО тратить больше, чем клуб заработал

И много ли мы потратили на Дзюбу? blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:20) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Imp
Цитата: syamtomov
Ну, значит опять "понеслась ***да по кочкам": всех ярких росийских игроков из других команд РФПЛ (кроме Спартака и ЦСКА, естественно) к себе позаманивают.
Правда, если контроль в Гейропе за "фэар плей" это допустит.

Где запрещено покупать российских игроков?
Так может сделать любой клуб

"Фэар плей" ЗАПРЕЩЕНО тратить больше, чем клуб заработал!
В принципе в "Зените" могут всех, кроме Спартака и ЦСКА, ведущих игроков в командах премьер-лиги купить.
Могут.
Даже если эти команды-продавцы ценники на своих игроков задерут до неприличия.
Только потом РАСПЛАТА "Зениту" последует незамедлительно!
Они уже отдали ВСЕ ДЕНЬГИ, заработанные в гейрокубках за несоблюдение правил "фэар плей".
ИШШО раз отдадут.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
по КоКо судишь?

по его словам, что он не любит Спартак и выбрал бы Зенит blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: grisha (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
думаю, Денисова вернут..

Такую тварь в Зенит ?
Не мечтай
И Болей за придорастов из своего села
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Ziggy
Админреурсом заберите Конифея, Братьев Бэ и Онопко

Глушакова заберем. Пятерку в зубы и она на все согласная laughing

.по КоКо судишь?

или по себе?..так ты и по "любви" видимо согласен.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
думаю, Денисова вернут... хотя он уже не торт давно - но может возвращение в Зенит придаст ему новых сил..
А так только Смолов, Глушаков и Дзагоев могут усилить Зенит, остальные россияне из полевых игроков примерно уровня Юсупова

Зобнина надо, он не уровня спартака.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из тех кого реально взять, и кто действительно усилил бы команду - только Смолов.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA-180505
Единственный российский игрок на перспективу которого может переманить сейчас Зенит это Миранчук,сдается мне что так и будет...

А как же Головин?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Ну, значит опять "понеслась ***да по кочкам": всех ярких росийских игроков из других команд РФПЛ (кроме Спартака и ЦСКА, естественно) к себе позаманивают.
Правда, если контроль в Гейропе за "фэар плей" это допустит.

Где запрещено покупать российских игроков?
Так может сделать любой клуб


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:12) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Админреурсом заберите Конифея, Братьев Бэ и Онопко

Глушакова заберем. Пятерку в зубы и она на все согласная laughing


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кроме Дзагоева, Глушакова, Зобнина, Головина и Миранщука, Сениту усилиться будет некем....., а они в бомжатню не пойдут......))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: CSKA-180505
Единственный российский игрок на перспективу которого может переманить сейчас Зенит это Миранчук,сдается мне что так и будет...

И сразу одним игроком в РФПЛ станет меньше и одним миллионером больше.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 17:59) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Админреурсом заберите Конифея, Братьев Бэ и Онопко. grin


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
думаю, Денисова вернут... хотя он уже не торт давно - но может возвращение в Зенит придаст ему новых сил..
А так только Смолов, Глушаков и Дзагоев могут усилить Зенит, остальные россияне из полевых игроков примерно уровня Юсупова
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Единственный российский игрок на перспективу которого может переманить сейчас Зенит это Миранчук,сдается мне что так и будет...
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
А ибо нехер было всех слабых скупать пачками.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (6)
online

"Зениту" не хватает российских футболистов высокого уровня, заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно"

Ну, значит опять "понеслась ***да по кочкам": всех ярких росийских игроков из других команд РФПЛ (кроме Спартака и ЦСКА, естественно) к себе позаманивают.
Правда, если контроль в Гейропе за "фэар плей" это допустит.
Регистрация: 6.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.