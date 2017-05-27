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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Константин Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистов
"Зениту" не хватает российских футболистов высокого уровня, заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
"Думаю, сейчас в "Зените" не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И в-третьих, нет ребят, которые могут сделать make difference ("сделать разницу"), как говорил Дик Адвокат (бывший главный тренер "Зенита") - были Халк и Витсель, но теперь их нет. Без этого, конечно, сложно.
Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно", - цитирует Сарсанию ТАСС.
"Думаю, сейчас в "Зените" не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И в-третьих, нет ребят, которые могут сделать make difference ("сделать разницу"), как говорил Дик Адвокат (бывший главный тренер "Зенита") - были Халк и Витсель, но теперь их нет. Без этого, конечно, сложно.
Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно", - цитирует Сарсанию ТАСС.
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