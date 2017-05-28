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Сергей Веденеев: оцениваю работу Луческу на четверку с минусом
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал отставку Мирчи Луческу с поста главного тренера питерской команды.
"Здесь надо учитывать, что у команды новый генеральный и спортивный директор. Наверное, они уже с кем-то провели переговоры и получили согласие. Исходя из этого, я думаю, и было принято такое решение по Луческу. Лично я оцениваю его работу на четверку с минусом, потому что было много моментов, которые мешали ему работать. Он оказался не готов к этому", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
"Здесь надо учитывать, что у команды новый генеральный и спортивный директор. Наверное, они уже с кем-то провели переговоры и получили согласие. Исходя из этого, я думаю, и было принято такое решение по Луческу. Лично я оцениваю его работу на четверку с минусом, потому что было много моментов, которые мешали ему работать. Он оказался не готов к этому", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
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