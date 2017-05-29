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Александр Кержаков может возглавить Академию "Зенита"
Форвард "Зенита" Александр Кержаков летом может перейти на новую должность в структуре клуба, сообщает "Спорт День за Днём".
Контракт футболиста с петербургским клубом истекает через месяц, 30 июня, и существует вероятность, что 34-летний Кержаков завершит профессиональную карьеру. Более того, Александр является одним из кандидатов на должность директора Академии сине-бело-голубых. Этот пост после ухода из жизни Владимира Казаченка остается вакантным.
Исполнительные функции были перераспределены между несколькими должностными лицами, в числе которых и экс-генеральный директор "Томи", директор Департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Артем Фоменко. Также на пост директора академии претендует Анатолий Давыдов (ныне советник президента "Зенита" Александра Дюкова).
В любом случае Александру Кержакову будет предложена работа в клубе: если не в Академии, то в селекционном отделе или на административной должности в главной команде.
Контракт футболиста с петербургским клубом истекает через месяц, 30 июня, и существует вероятность, что 34-летний Кержаков завершит профессиональную карьеру. Более того, Александр является одним из кандидатов на должность директора Академии сине-бело-голубых. Этот пост после ухода из жизни Владимира Казаченка остается вакантным.
Исполнительные функции были перераспределены между несколькими должностными лицами, в числе которых и экс-генеральный директор "Томи", директор Департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Артем Фоменко. Также на пост директора академии претендует Анатолий Давыдов (ныне советник президента "Зенита" Александра Дюкова).
В любом случае Александру Кержакову будет предложена работа в клубе: если не в Академии, то в селекционном отделе или на административной должности в главной команде.
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