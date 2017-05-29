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Александр Кержаков может возглавить Академию "Зенита"

Форвард "Зенита" Александр Кержаков летом может перейти на новую должность в структуре клуба, сообщает "Спорт День за Днём".

Контракт футболиста с петербургским клубом истекает через месяц, 30 июня, и существует вероятность, что 34-летний Кержаков завершит профессиональную карьеру. Более того, Александр является одним из кандидатов на должность директора Академии сине-бело-голубых. Этот пост после ухода из жизни Владимира Казаченка остается вакантным.

Исполнительные функции были перераспределены между несколькими должностными лицами, в числе которых и экс-генеральный директор "Томи", директор Департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Артем Фоменко. Также на пост директора академии претендует Анатолий Давыдов (ныне советник президента "Зенита" Александра Дюкова).

В любом случае Александру Кержакову будет предложена работа в клубе: если не в Академии, то в селекционном отделе или на административной должности в главной команде.
Теги: Кержаков Зенит
Вчера, 22:50
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6
(0)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
в качестве детского тренера, для начала

каждому своё, это верно.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Грамотное отношения,Керж для многих пацанов легенда.Такие и должны растить молодеж.

в качестве детского тренера, для начала


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Грамотное отношения,Керж для многих пацанов легенда.Такие и должны растить молодеж.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Black Fox (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
т.е. чтобы стать директором не нужно ни образования, ни навыков, ни стажа подобной работы

вот-вот, и я об этом же подумал


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
т.е. чтобы стать директором не нужно ни образования, ни навыков, ни стажа подобной работы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 23:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ни как не оторваться от кормушки
Регистрация: 17.05.2015
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