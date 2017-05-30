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Сергей Фурсенко: Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко подтвердил, что итальянский специалист Роберто Манчини рассматривается в качестве преемника Мирчи Луческу.

– Означает ли увольнение Мирчи Луческу, что причина не самого удачного сезона – в тренере?

– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в "Шахтере", да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в "Зените". Однако есть множество нюансов. И, знаете, Санкт-Петербург в этом смысле – особенный город. Когда в свое время мы строили "Зенит", я отталкивался в профессиональной философии от архитектуры города. И проводил аналогии. То есть я считал, что "Зенит" должен быть самым европейским клубом в России – так же, как и Санкт-Петербург является самым европейским городом страны. Питер ведь строился разными архитекторами: Кваренги, Росси, Растрелли, Монферраном. Вот таким образом мы строили клуб. Помню, задавался вопросом: есть ли смысл брать Текке? И вот еду однажды по Каменоостровскому и вижу мечеть, которая является жемчужиной архитектуры города. В этот момент я понял: Текке надо брать. Правда ли, что главный кандидат на должность тренера "Зенита" – Роберто Манчини? Правда.

"Матч ТВ"
Теги: Фурсенко Луческу Зенит
Сегодня, 20:30
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27
(2)
№27 Написал: vit (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Цитата: vit
занавес блеать.... засранец энурезник...

smile Причем обосрал запитерастическую говночашку, с таким трудом ими КУПЛЕНУЮ laughing Пистец блохастому приходит - бьется в агонии.

)))... ему наверное и попку ещё детским кремиком смазывают.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:22) #
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online

Цитата: vit
занавес блеать.... засранец энурезник...

smile Причем обосрал запитерастическую говночашку, с таким трудом ими КУПЛЕНУЮ laughing Пистец блохастому приходит - бьется в агонии.
Интересно у них там в питере с сантехникой - видать унитазы только на затопленом крестовском, остальные так и носятся по городу с ночными горшками в руках. Дикий край, цивилизация туда не добралась


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№25 Написал: vit (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
моему ночному горшку

занавес блеать.... засранец энурезник...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
отдать должное.....это сколько в рублях?

десять попугаев...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:18) #
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online

Помню, задавался вопросом: есть ли смысл брать Текке? И вот еду однажды по Каменоостровскому и вижу мечеть, которая является жемчужиной архитектуры города


Люди! Фурса болен. Он реально болен.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
отдать должное.....это сколько в рублях? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Бомжи до сих пор не имеют ничего своего, кроме соплей в носу,

Побольше имеем, чем вы со своими говночашками, которые по ценности моему ночному горшку равны...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:14) #
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online

Цитата: Black Fox
Ха-ха...

Бомжи до сих пор не имеют ничего своего, кроме соплей в носу, и не 80 лет уже, а если верить их левой эмблемке, 94 года бомжуют по помойкам!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Все давно себе стадионы построили

Это ты про Спартак что-ли? Ха-ха...80 лет по квартирам ныкались, и не отстроились бы до сих пор, если бы Путин царскою рукой Тушино вашему барину не отдарил бы...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:03) #
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online

Цитата: Black Fox
Из-за маленького стадиона.

Из-за маленького, ссохшегося головного мозга! Все давно себе стадионы построили, один нищий клуб только все копеечку клянчит, но это пенальти Спартака виноваты.
Давай, затягивай болотную строевую - "А у вас в Москве! Буль-буль, хлюп-хлюп! Винават Спартак! Буль-буль, чавк-чавк! А у нас в говне! Шлеп-шлеп, ням-ням! Стадион зачах!" laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: Hitman (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
отдали должное называется;пинком под сраку старикашке
Регистрация: 20.04.2017
№16 Написал: Toorch (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Saveger,
Согласен :) Если найдете в Питере храм бога Шивы какого-нибудь, пишите петицию о его скорейшем сносе, пока Фурсенко мимо него не проехал laughing
Регистрация: 14.03.2017
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
а у вас даже с Хульковекселями посещаемость НИКОГДА до спартакоской не дотягивала!

Из-за маленького стадиона.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: zenit47
Глушаковы это делают?

Дебилушка. смотри на полные стадионы Спартака с аутсайдерами. а у вас даже с Хульковекселями посещаемость НИКОГДА до спартакоской не дотягивала! Даже когда сраный Твенте трешку отгружал, с Бруно Алвешем


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это никогда не кончится...точнее ЭТИ. День сурка...бесконечный.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
более унылого говна ,чем этот лис помойный и вправду не найти)

Мало барин вас плеткой по роже хлещет, мало...я бы еще с ноги добавил...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
члены кооператива "Озеро" непотопляемы как ..овно, всегда всплывают. Сколько миллиардов валюты эти нехорошие люди отвалили забугорным спецам и легам (жуть!) вместо, того, чтоб тратить бабло на развитие детского футбола и зарплаты детским тренерам.!

Зенит с Халком и Витселем собирал полные стадионы, не только в Питере, но и по всей России.Кокорины,Смоловы,Шатов
ы,Глушаковы это делают?
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да уж не поспоришь, очень сильный специалист, иначе как можно было за один сезон провалить все что можно было: кубок России, еврокубки, чемпионат и не попасть вЛЧ. Это надо суметь.
Регистрация: 5.04.2016
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Цитата: Black Fox
Кого, Спартак?

Тебе сортирной крышкой уши прищемило, а читать не можешь - глаза от вони слезятся? Речь тут идет всю дорогу о Плаческу! Цыган такой, бездомный, безработный, немытый... Да нет, не ты

joy joy

более унылого говна ,чем этот лис помойный и вправду не найти)


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: Black Fox
Кого, Спартак?

Тебе сортирной крышкой уши прищемило, а читать не можешь - глаза от вони слезятся? Речь тут идет всю дорогу о Плаческу! Цыган такой, бездомный, безработный, немытый... Да нет, не ты

ты хоть читал, о Луческу 3 строчки написано
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Сколько миллиардов валюты эти нехорошие люди отвалили забугорным спецам и легам (жуть!) вместо, того, чтоб тратить бабло на развитие детского футбола и зарплаты детским тренерам.!

К Галицкому претензии предьявляей, а считать чужие деньги не надо.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Black Fox
Кого, Спартак?

Тебе сортирной крышкой уши прищемило, а читать не можешь - глаза от вони слезятся? Речь тут идет всю дорогу о Плаческу! Цыган такой, бездомный, безработный, немытый... Да нет, не ты


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интереснее в этом куске интервью не оценка Луческу, а то, по какому принципу он Текке купил smile
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
члены кооператива "Озеро" непотопляемы как ..овно, всегда всплывают. Сколько миллиардов валюты эти нехорошие люди отвалили забугорным спецам и легам (жуть!) вместо, того, чтоб тратить бабло на развитие детского футбола и зарплаты детским тренерам.!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Вертайте его взад,

Кого, Спартак? Сами вернетесь туда...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
специалист нытья?
игру не поставил
трансферы странные
все во всём виноваты..то игроки, то судьи, то министры, то поле, то вообще сглаз какой-то был
силееееен в отмазках


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Вертайте его взад, еще не насмеялись!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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