Сергей Фурсенко: Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко подтвердил, что итальянский специалист Роберто Манчини рассматривается в качестве преемника Мирчи Луческу.– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в "Шахтере", да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в "Зените". Однако есть множество нюансов. И, знаете, Санкт-Петербург в этом смысле – особенный город. Когда в свое время мы строили "Зенит", я отталкивался в профессиональной философии от архитектуры города. И проводил аналогии. То есть я считал, что "Зенит" должен быть самым европейским клубом в России – так же, как и Санкт-Петербург является самым европейским городом страны. Питер ведь строился разными архитекторами: Кваренги, Росси, Растрелли, Монферраном. Вот таким образом мы строили клуб. Помню, задавался вопросом: есть ли смысл брать Текке? И вот еду однажды по Каменоостровскому и вижу мечеть, которая является жемчужиной архитектуры города. В этот момент я понял: Текке надо брать. Правда ли, что главный кандидат на должность тренера "Зенита" – Роберто Манчини? Правда.