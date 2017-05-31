Алексей Николаев: девочки-арбитры и сами не горят желанием работать на матчах РФПЛ

Судья Алексей Николаев высказал мнение о том, почему в российской Премьер-Лиге нет женщин-арбитров."У нас девочки помогают в молодёжном первенстве, поэтому немного неправильно говорить, что у нас нет женщин-судей. Но если ставить вопрос о том, чтобы девочки судили в качестве главных арбитров матчи Премьер-Лиги, то у меня консервативный взгляд на эту тему. Мы разговаривали с нашими ведущими девчонками, и для них, конечно, это тяжеловато. Они и сами не горят желанием. Современный футбол очень быстрый, тяжело физически. Пусть девчонки судят женский футбол. И многие к приходу женщин ментально не готовы. А что касается Бибианы Штайнхаус (в следующем сезоне она станет первой женщиной-рефери в немецкой Бундеслиге. — Прим.), то это исключение из правил, и хочется пожелать ей удачи", — заявил Николаев в программе "Свисток".