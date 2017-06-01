Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признался, что рад возглавить клуб из Санкт-Петербурга.— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!— Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!