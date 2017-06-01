Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:14
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (5)
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (5)
18:44
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (44)
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (44)
18:15
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (6)
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (6)
17:21
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
17:00
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
16:41
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи
Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признался, что рад возглавить клуб из Санкт-Петербурга.
— Роберто, добро пожаловать в "Зенит", добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.
— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!
— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?
— Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.
— Бывали ли вы в Петербурге до этого?
— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?
— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?
— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.
— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?
— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!
ФК "Зенит"
— Роберто, добро пожаловать в "Зенит", добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.
— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!
— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?
— Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.
— Бывали ли вы в Петербурге до этого?
— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?
— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?
— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.
— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?
— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.