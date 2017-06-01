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Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признался, что рад возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

— Роберто, добро пожаловать в "Зенит", добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!

— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

— Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.

— Бывали ли вы в Петербурге до этого?

— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.

— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?

— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 18:44
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44
(6)
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№44 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:46) #
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Надеюсь он не грохнется с вышки,как луческу.!?

Будешь сильно переживать?

Ну а то что появился такой языкастый , то это хорошо же. Луческу ныл, этот будет ныть, когда начнется чемп. И самое символичное , что опять в Зените тренер языком работает. По крайней мере начал именно фуфлить, даже ни разу не побывав в Питере.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№43 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (1)
online

Вот оно отличие карреры от Манчини. Каррера сказал что мы будем стараться выйграть каждую игру,а Манчини что мы завоюем трофеи. Надеюсь он не грохнется с вышки,как луческу.!?
Регистрация: 27.07.2016
№42 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:26) #
  • -4
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Цитата: syamtomov
Нужно ТУДА обязательно вставить слова о руководящей роли Фурсенко

Так поучаствуй в конкурсе...или это просто бла=бла...

Цитата: Пивовед
Предлагаю часть их гимна

Осеры и Насионали
В тарелку Зенькину нассали
А мадридский Реал
На башку Зениту срал

О!!!! Один спартаковский начал!!! Ну не Пушкин,да и интеллект по четверостишию четко понятен


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№41 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Незная нашего чемпионата делать такие громкие заявления свойствено либо волшебник либо пи*дабол !!! Второе наверное больше подходит!!!
Регистрация: 21.05.2011
№40 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Lord_Vik
Каррера приходил скромнее был

Так Каррера никто, и титул в России ему много вистов не добавил...Чего ж ему хорохориться?? Он молодец,на его месте так и надо...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№39 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Бомжам отрабатываешь штоле?

Она априори отрабатывает всем с такой-то сракой,вся лысина в сперме.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№38 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
А я уже даже сюда не лезу

А этот пост за тебя печатали мозговые тараканы?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№37 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
А я уже даже сюда не лезу,

joy
Взаправду, чё ли? laughing
Значит ты мне всё время на сайте мерещишься ежедневно и ежечасно!
Регистрация: 6.08.2008
№36 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:10) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
А что так на ветке мясцом завоняло?.. smile

Привет! А я уже даже сюда не лезу, сплошной свинячий бомонд, блещет своим народным умишком. У меня как-то даже не воспринимаются их художественные обороты из батрачно-холопьего сленга, для этого надо 16 лет отбросом общества поработать. Наших никого нет.
Нарот гуляет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№35 Написал: solig65 (Сегодня, 20:04) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
Да вам вообще делать нефиг...денег нет..одни долги..
Регистрация: 21.07.2016
№34 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Сейчас питерским не до РуФу будет!
Все побегут... участвовать... в конкурсе... laughing
Фурсенко: "Зенит" проведет конкурс на создание нового гимна клуба

По словам президента "Зенита", нынешний гимн не соответствует задачам клуба.

Санкт-петербургский "Зенит" проведет конкурс на сочинение нового гимна клуба.
Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент клуба Сергей Фурсенко.
"Я делаю призыв к зрителям создать новую версию гимна. Нынешний не соответствует задачам "Зенита". Нужна новая версия, будет конкурс.
Там должны быть другие слова, надо петь про "Реал", а не про "Гамбург", "Рапид" и Кубок УЕФА", - сказал Фурсенко. joy

Нужно ТУДА обязательно вставить слова о руководящей роли Фурсенко и тренерском гении Манчини. laughing

Предлагаю часть их гимна

Осеры и Насионали
В тарелку Зенькину нассали
А мадридский Реал
На башку Зениту срал.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№33 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (2)
online

Айнене! Айнене! Ждут зенитушку в Перде!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№32 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (2)
online

Сейчас питерским не до РуФу будет!
Все побегут... участвовать... в конкурсе... laughing
Фурсенко: "Зенит" проведет конкурс на создание нового гимна клуба

По словам президента "Зенита", нынешний гимн не соответствует задачам клуба.

Санкт-петербургский "Зенит" проведет конкурс на сочинение нового гимна клуба.
Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент клуба Сергей Фурсенко.
"Я делаю призыв к зрителям создать новую версию гимна. Нынешний не соответствует задачам "Зенита". Нужна новая версия, будет конкурс.
Там должны быть другие слова, надо петь про "Реал", а не про "Гамбург", "Рапид" и Кубок УЕФА", - сказал Фурсенко. joy

Нужно ТУДА обязательно вставить слова о руководящей роли Фурсенко и тренерском гении Манчини. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№31 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Борзый чувак. Сразу вот так вот с Нету, Эрнани, Кокориным и Юсуповым трофеи? smiley
Каррера приходил скромнее был.
Регистрация: 22.09.2007
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
А ты- то блеать каким боком тут?
Бомжам отрабатываешь штоле?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№29 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: robinzen
А что так на ветке мясцом завоняло?..

Так это у тебя дома из холодильника: сломался, а починить - денег нет.
Регистрация: 6.08.2008
№28 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А что так на ветке мясцом завоняло?.. smile
Регистрация: 24.09.2013
№27 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кругом одни Наполеоны!!!
Регистрация: 21.05.2011
№26 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (5)
online

Так этот -Invader- - всё таки Саня Граф? flushed
Ну, не узнал!
Саня, чегой-то тебе, смотрю, у бабки не сладко живётся.
На "пАтретике" одни кости, даже кожи не осталось.
Ты там того... поменьше бросайся на сельское хозяйство и побольше кушай. smile
Регистрация: 6.08.2008
№25 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не такой уж ты и крутой, Канчини laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№24 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: -Invader-
пармезаном с конца запахло

Пончик, это ты лихо в специфике сечешь flushed Ничего не хочешь рассказать о своей жизни? smile
Шурик. ну понятно, что многолетнее и многотонное владычество качающегося театрала не могло пройти мимо тебя, но раньше я полагал, что наиболее от него пострадал Петухеев и Витинье, который потом 5 лет от любителя свеженькой негритятины на пальме прятался. А тут иш оно как...
Так может на морде у тебя это не сметана была? flushed


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№23 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: К.А.
он медвежатник что ли?
flushed

Понимаешь... "мохнатый сейф" - это... как бы помягче-то... не совсем сейф, точнее, совсем не сейф... и не металлический... relieved
Его (этот "сейф") в учебнике анатомии в школе всё пытаются найти.. smile .
Регистрация: 6.08.2008
№22 Написал: vit (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: vit
-Invader-,
оо епт... сашка стосемнашка.... любитель мохнатых сейфов... и бомжпрокладка...

он медвежатник что ли? flushed

ага типа того.. ты у него спроси.. может поделится....)))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
-Invader-,
оо епт... сашка стосемнашка.... любитель мохнатых сейфов... и бомжпрокладка...

он медвежатник что ли? flushed


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: vit (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
оо епт... сашка стосемнашка.... любитель мохнатых сейфов... и бомжпрокладка...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (9)
online

А этот -Invader- - СашкО Граф, что ли? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: -Invader-
. Чуют хрюшки, что пармезаном с конца запахло

Этот запах уже так знаком тебе, да?

Цитата: -Invader-
-Invader- Inv

А как ты шалава бомжам подтявкиваешь.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:19) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
syamtomov,
Пивовед,
solig65,
golden Axe,
Marlboro,
язва,
Sidhe,
А пуканы у свиноухих прикоптило. Чуют хрюшки, что пармезаном с конца запахло smile
Регистрация: 12.05.2017
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: syamtomov
Сдаётся мне, что этот Манчини - ТРЕПЛО ещё похлеще Цыгана.

Как только заголовок прочел, сразу подумал о том же.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (7)
online

— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

— Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами.

— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?

— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения.

— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.


Сдаётся мне, что этот Манчини - ТРЕПЛО ещё похлеще Цыгана.
КОГДА-ТОсь следил за игрой "Зенита"( когда не помнит, но помнит, что точно СЛЕДИЛ. Отделался обтекаемой фразой "некоторое время назад") smile
О силе игроков по отдельности и ВСЕЙ команды имеет самое смутное представление, а всё туда же: "Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи."
Регистрация: 6.08.2008
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