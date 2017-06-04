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Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды

"Тосно" арендовал на сезон-2017/18 нападающего московского "Спартака-2" Георгия Мелкадзе, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Мелкадзе Тосно
Сегодня, 15:12
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:16) #
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Хорошее решение для Спартака и Мелкадзе.
Пусть в "Тосно" попробует закрепиться в основе и покажет, что надежды с ним, как нападающим, красно-белые не зря связывают.
Регистрация: 6.08.2008
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