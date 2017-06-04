Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
12:26
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
00:45
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
Вчера 23:53
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды
"Тосно" арендовал на сезон-2017/18 нападающего московского "Спартака-2" Георгия Мелкадзе, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
"Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева", - цитирует Матюшенко ТАСС.
"Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева", - цитирует Матюшенко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.