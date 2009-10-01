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Дмитрий Комбаров: если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества (7)
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Дмитрий Комбаров: если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества
Защитник московского "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение о том, почему никто из российских футболистов не рвётся выступать в зарубежных чемпионатах.
- Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?
- Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в "Динамо", Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.
- Может всему виной - лимит на легионеров?
- И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.
"Российская газета"
- Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?
- Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в "Динамо", Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.
- Может всему виной - лимит на легионеров?
- И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.
"Российская газета"
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