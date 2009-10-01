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Дмитрий Комбаров: если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества

Защитник московского "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение о том, почему никто из российских футболистов не рвётся выступать в зарубежных чемпионатах.

- Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?

- Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в "Динамо", Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.

- Может всему виной - лимит на легионеров?

- И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.

"Российская газета"
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 20:08
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(2)
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:22) #
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online

Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.

КАК ПОЛУЧИТСЯ - это выгодно российским бездельникам, которые, выходя на футбольное поле, изображают "ФУТБОЛИСТОВ".
Подавляющее количество легионеров, которые сейчас в Россию приезжают и играют в премьер-лиге, намного сильнее своих ровесников - россиян, которые бабло только считать умеют и в соцсетях бахвалиться своими крутыми покупками.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:20) #
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online

Наши хотят не напрягаясь получать хорошие бабки и играть в свое удовольствие поэтому конкуренция им не нужна! Яркий пример Кокорин и К. smirk
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (2)
online

комбаров просто понимает, что если отменить лиминит, то лично его зарплата сразу рухнет раз так в 10, если вообще его кто-то будет на поле выпускать. поэтому естественно он скажет, что отменять его нельзя
Регистрация: 26.03.2015
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
нее.....пойдем путем Спартака! сменим 5 составов всякого говна но откапаем таки одного Промеса!) лимит в жоооопууу!
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а пока унас есть илмит. у нас будет приток бездельников уровня андорры с зарплатами уровня германии испании.
не надо чесать песни про легов слаба уровня. все понимают что вас жаба придушила потому что в конкуретной борьбе надо будет жопу напрягать. и денег таких никто платить не будет

Лучше не скажешь
Регистрация: 10.10.2009
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
а пока унас есть илмит. у нас будет приток бездельников уровня андорры с зарплатами уровня германии испании.
не надо чесать песни про легов слаба уровня. все понимают что вас жаба придушила потому что в конкуретной борьбе надо будет жопу напрягать. и денег таких никто платить не будет


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И комбаров бы сразу присел на лавку, если отменили бы лимит.
А насчет дорогу молодежи, чтож Спартак взял 5 негров по 18-19 лет, когда своя молодежь есть?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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