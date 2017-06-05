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Агент: у Измайлова есть варианты в России

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что бывший полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов может продолжить карьеру в чемпионате России.

"У него все хорошо. В ближайшее время будут новости. Есть варианты в России", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Измайлов
Сегодня, 20:08
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3
(0)
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Тосно?
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
пора заканчивать


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (2)

Арарат Москва
Регистрация: 17.02.2008
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