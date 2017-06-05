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Вчера 20:08
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Вчера 20:01
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
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"Зенит" заинтересован в приобретении Фредди Гуарина (19)
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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" в следующем сезоне должен занять место в пятерке РФПЛ (10)
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Вячеслав Матюшенко: Милевский покинет "Тосно"
Начальник "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что команду покинет форвард Артём Милевский.
"Продолжит ли выступать за "Тосно" Артем Милевский? Нет. А где он будет играть — этот вопрос еще открытый. Можно ли сказать, что "Тосно" обращает внимание исключительно на российский рынок? Будут и легионеры, в ближайшее время вы сами все увидите", - цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
"Продолжит ли выступать за "Тосно" Артем Милевский? Нет. А где он будет играть — этот вопрос еще открытый. Можно ли сказать, что "Тосно" обращает внимание исключительно на российский рынок? Будут и легионеры, в ближайшее время вы сами все увидите", - цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
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