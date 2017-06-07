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Олег Яровинский: ЦСКА продолжает переговоры с Тошичем

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Зораном Тошичем.

У серба закончился контракт с армейцами, но нового соглашения он до сих пор не подписал.

"По Тошичу могу сказать только одно. Мы продолжаем вести с ним переговоры. Когда наступит окончательная ясность? Пока я вам сказать не могу", - цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Яровинский ЦСКА Тошич
Сегодня, 00:41
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