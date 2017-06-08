Опрос:

Новости партнеров

Российские клубы интересуются Виталием Лысцовым

Защитник Виталий Лысцов, принадлежащий "Бенфике", может продолжить карьеру в России, сообщил агент 21-летнего игрока Игорь Тимофеев.

"В "Тонделе" Лысцов точно не остается. Там он не имел игровой практики, поэтому возвращается в "Бенфику". Не уверен, что он останется в клубе. Рассматриваются арендные варианты. Интерес к Лысцову проявляет сразу несколько клубов из России, но пока рано говорить что-то конкретно. Разговоры ведутся, но ясности никакой нет", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Лысцов Бенфика
Сегодня, 17:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.