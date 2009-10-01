Опрос:

Новости партнеров

Стал известен полный календарь Премьер-лиги сезона-2017/18

Стал известен проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ.

Новый сезон официально откроется 16 июля. Помимо этого, 14 июля будет проведён матч за Суперкубок России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", которые вынуждены будут сыграть свои стартовые матче российского первенства в период с 17 по 22 июля.

Зимняя пауза в РФПЛ намечена на 10 декабря — к этой дате команды должны провести матчи 20 туров. В августе командам придётся проводить матчи в плотном графике — через два дня на третий.

Чемпионат планируется возобновить 4 марта.

Полный календарь можно посмотреть тут.
Вчера, 22:10
Напечатать
23
(3)
№23 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что это за команда "терек " вроде в рфпл нет такой...


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№22 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
20-й тур, 10 декабря
"Динамо" – "Анжи"
"Тосно" – "Локомотив"
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – ЦСКА
"Урал" – "Арсенал"
"Терек" – "Зенит"
"Амкар" – "Краснодар"
"Ростов" – "Уфа"
stuck_out_tongue_closed_eyes
Цитата: Rex Ultima
Не удивлюсь. если 10 декабря Урал и пермяки дома играют

stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: mongolor
какая разница, один раз быть униженными или дважды...

Да вас унижают уже 94 года laughing Потому вы и голубые. Ибо весчно "обиженные" противоестественным способом


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№21 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ниче си уже через месяц чемпионат возобновляется!все привыкнуть не могу,кажется что перерыв между чемпионатами должен быть месяца 4-5...


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№20 Написал: vlees1 (Вчера, 22:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Митряс
vlees1,
Равная игра у вас с Порту была, а с Зенитом вы явно сильнее были это всем понятно

Ты кто?потеряйся ноунейм:))
Регистрация: 13.05.2017
№19 Написал: Митряс (Вчера, 22:54) #
  • -4
  •  (4)

vlees1,
Равная игра у вас с Порту была, а с Зенитом вы явно сильнее были это всем понятно
Регистрация: 19.03.2017
№18 Написал: imaginary (Вчера, 22:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Амкар - Краснодар 10 декабря

надеюсь поменяются, иначе можно попасть под жёсткий минус, дубовое поле и пустой стадион
Регистрация: 7.02.2010
№17 Написал: vlees1 (Вчера, 22:49) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
Да помню как в последней игре возили ваш питерский середняк,повезло что Лунева во время подписали,а то бы уже в 1 тайме пятеру получили:)

Да уж...если бы Лунев был в первом круге, вы бы пролетели 4-0 а не 4-2 blush

Какой Лунев?))там была равная игра,просто воришка Миллер не стал рисковать и забашлял Иванову который теперь в черном списке и больше не будет судить игры рфпл.
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
После Цска "сопернику" играть с Локомотивом.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№15 Написал: Black Fox (Вчера, 22:47) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Да помню как в последней игре возили ваш питерский середняк,повезло что Лунева во время подписали,а то бы уже в 1 тайме пятеру получили:)

Да уж...если бы Лунев был в первом круге, вы бы пролетели 4-0 а не 4-2 blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: vlees1 (Вчера, 22:43) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: vlees1
потом сразу же после лч игра с вами

какая разница, один раз быть унижеными или дважды...

Да помню как в последней игре возили ваш питерский середняк,повезло что Лунева во время подписали,а то бы уже в 1 тайме пятеру получили:)
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 22:42) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
потом сразу же после лч игра с вами

какая разница, один раз быть униженными или дважды...
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: vlees1 (Вчера, 22:39) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: vlees1
чисто случайно стадион в Хабаровске не готов)

да ты не переживай, к игре с пищевиком подготовят.

Ну мы и сыграем,мы же не позорный питерский полит проект или кабинет гинеровский которые обоссались и не хотят туда лететь)
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: Гастэряну (Вчера, 22:37) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: vlees1
чисто случайно стадион в Хабаровске не готов)

да ты не переживай, к игре с пищевиком подготовят.
Регистрация: 25.02.2016
№10 Написал: kobr (Вчера, 22:36) #
  • +3
  •  (3)

Ziggy: Там каждый тур разнесут на два-три дня, как во всех последних сезонах было, они просто базовую дату поставили.
Регистрация: 24.10.2006
№9 Написал: vlees1 (Вчера, 22:36) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
я уж молчу про выездную игру с Тосно на Петровском

Ну-ну, не плачь...я же не вспоминаю, что у Спартака из 15 выездных матчей 4 будут выездными чисто формально.

Да и в Хабаровск вам видимо уже не надо лететь,чисто случайно стадион в Хабаровске не готов)
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Black Fox (Вчера, 22:33) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
я уж молчу про выездную игру с Тосно на Петровском

Ну-ну, не плачь...я же не вспоминаю, что у Спартака из 15 выездных матчей 4 будут выездными чисто формально.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
18-й тур, 26 ноября
"Рубин" – ЦСКА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, -10, Карл!

23-й тур, 18 марта
"Рубин" – "Спартак", ВОСКРЕСЕНЬЕ, -15, Карл!

Вот это вот нахера? Рубин не отстоял посещаемость своих матчей.

И чисто субъективно ездить холодно, мля! laughing Лучший друг за ЦСКА болеет.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: vlees1 (Вчера, 22:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Свиньям все сложнейшие матчи первого круга вынесли на лето, до начала еврокубков. А на время ЛЧ одни Уралы да Анжи. Но все равно жду их нытья по поводу календаря...

Ты на ваш та календарь посмотри газовый,опять вашему середняку сделали самый легкий календарь,я уж молчу про выездную игру с Тосно на Петровском,после которой игра с нами,у Спартака выезд будет в Краснодар,потом лч,а потом сразу же после лч игра с вами
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Гастэряну (Вчера, 22:25) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Black Fox
Свиньям все сложнейшие матчи первого круга вынесли на лето, до начала еврокубков.

Зенит и ЦСКА со СКА в первом круге будет играть в Химках. Миллер с Гинером наносят ответный удар по поросячьему календарю.
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: Br.Li (Вчера, 22:23) #
  • +1
  •  (5)

1-ый тур Футбольный матч Спартак-Динамо,и переполнен стадион...
Регистрация: 21.08.2014
№3 Написал: Black Fox (Вчера, 22:22) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньям все сложнейшие матчи первого круга вынесли на лето, до начала еврокубков. А на время ЛЧ одни Уралы да Анжи. Но все равно жду их нытья по поводу календаря...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: vlees1 (Вчера, 22:19) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
игру коней и бомжей с Хабаровском перенесут в Химки,ясно че:)
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Вчера, 22:18) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а почему 31 декабря не играют клубы? smile
Регистрация: 3.02.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.