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Рустем Мухаметшин продлил контракт с "Тосно"

Полузащитник "Тосно" Рустем Мухаметшин продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на один сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Рустем Мухаметшин в сезоне-2016/2017 провел 38 матчей, забил 2 мяча. Также Рустем является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (73).
Теги: Мухаметшин Тосно
Сегодня, 16:21
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